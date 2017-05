Festnahme nach Mordversuch an Tante

Die Polizei hat einen 59-jährigen Mann festgenommen. Er soll seiner Tante in einer Wohnung in Döbling mit einem Messer in den Hals gestochen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Nach ihm wurde über eine Woche lang gesucht.

Nach dem Mann war wegen Mordversuchs gefahndet worden, zuletzt sogar mit Fotos über die Medien. Bei einer Routinekontrolle gestern Abend auf dem Westbahnhof hielten die Polizisten dann gegen 21.30 Uhr den fast zwei Meter großen Gesuchten zufällig an und nahmen ihn fest.

Lebensgefährlich verletzt

„Er selbst hat im Zuge der Festnahme angegeben, dass er seine Tante am 14. Mai in einer Wohnung in der Billrothstraße in Döbling mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat. Er hat sich aber zum Motiv jetzt in weiterer Folge noch nicht geäußert“, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Die 77-Jährige wurde wegen lebensgefährlicher Verletzungen auf der Intensivstation behandelt. Der mutmaßliche Täter wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Er soll am Dienstag im Landeskriminalamt Wien einvernommen werden.