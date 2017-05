Rettungsauto bei Einsatz verunglückt

In Favoriten ist am Vormittag ein Rettungsauto am Weg zu einem Einsatz verunglückt. Der Wagen fuhr mit Blaulicht in eine Kreuzung und ist mit einem Auto zusammengestoßen. Ein Sanitäter wurde schwer verletzt.

Das Rettungsauto des Roten Kreuz war nach ersten Angaben am Weg zu einem Einsatz zu einer „stark blutenden Person“, so ein Sprecher des Roten Kreuz. Es fuhr mit Blaulicht in eine Ampelkreuzung bei der Laxenburgerstraße Ecke Grenzackerstraße, die rot hatte. Dabei kollidierte der Rettungswagen mit einem einfahrenden Auto. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Sanitäter schwer verletzt. Er wurde ins UKH Meidling gebracht. Angaben über weitere Verletzte gibt es vorerst nicht.

Augenzeuge Philip Kofler, Ö3-Verkehrsservice