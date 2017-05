Letzte Arbeiten nach Zugunglück in Meidling

Die Reparaturarbeiten im Bahnhof Meidling nach dem Zugsunglück von Ostern gehen in die Zielgerade. Die Reparaturen sollen noch diese Woche abgeschlossen werden, was auch positive Auswirkungen für die Fahrgäste hat.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Züge sind Schienen, Weichen und die Oberleitung schwer beschädigt worden. Bis Sonntag sollen im Bahnhof Meidling beim Bahnsteig 5 alle Schäden behoben sein, sagte ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger: „Wir haben die letzten Ersatzteile bekommen, sprich was Schienenmaterial betrifft aber auch was Weichenmaterial betrifft und so können wir jetzt wieder den Originalzustand herstellen.“

Ab Montag normaler Betrieb

Insgesamt sind dann knapp 200 Meter Schienen aber auch Teile des Oberbaus erneuert worden, so Hahslinger „Für die Fahrgäste bedeutet das, das ab Montag oder vielleicht schon Sonntagabend der normale Betrieb wieder aufgenommen werden kann, also ohne Einschränkungen im Zugsverkehr.“

Bei dem Zugsunglück am Karsamstag sind ein Railjet und ein Regionalexpress zusammengefahren. Elf Fahrgäste sind dabei leicht verletzt worden. Ob technisches Gebrechen oder menschliches Versagen der Grund für den Unfall waren, steht noch nicht fest. Der Bericht der Unfallkommission wird für Juni erwartet - mehr dazu in Zugunglück: Fahrer noch nicht befragt.

Die ÖBB hatten nach dem Zugsunglück alle betroffenen Fahrgäste per Brief angeschrieben. Neben einer Entschuldigung wurde unter anderem ein 100-Euro-Gutschein als Wiedergutmachung beigefügt - mehr dazu in Nach Zugsunglück: 100 Euro als Entschuldigung.

