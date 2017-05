Polizei klärte Post-Überfall aus dem Jahr 2009

Ermittler des Wiener Landeskriminalamtes haben jetzt einen Überfall auf eine Ottakringer Postfiliale geklärt, der im Jahr 2009 verübt wurde. Der mutmaßliche Haupttäter wurde nun in Deutschland gefasst.

In Kleve in Nordrhein-Westfalen unweit der Grenze zu den Niederlanden wurde der Mann laut Polizeisprecher Thomas Keiblinger vor wenigen Tagen verhaftet. Er dürfte dabei einen Postmitarbeiter als Komplizen gehabt haben. Der Räuber war im Oktober 2009 nach 18.00 Uhr unmaskiert zu der Postfiliale in der Thaliastraße gekommen.

Postmitarbeiter als Komplize

Er hatte beim Hintereingang gewartet, bis ein Postbeamter die Tür öffnete, und war so in die Filiale eingedrungen. Er fesselte die sieben Angestellten mit Klebebändern, raffte Geld an sich und flüchtete. Der Überfall hatte insgesamt 20 Minuten gedauert, 15 weitere Minuten benötigten die Postmitarbeiter, um sich zu befreien und die Exekutive zu verständigen. Der Räuber war zu diesem Zeitpunkt bereits über alle Berge, es gab allerdings eine gute Beschreibung von ihm.

Wie die Ermittler des Landeskriminalamtes auf die Spur des Verdächtigen kamen, wollten sie nicht näher erläutern. Es hieß lediglich, es habe umfangreiche Ermittlungen gegeben. Auch der mutmaßliche Komplize, der Postmitarbeiter, befindet sich in Haft. Beide haben bisher im wesentlichen die gegen sie erhobenen Vorwürfe zugegeben. Beide wollen aber nicht Planer und Organisatoren des Coups gewesen sein.