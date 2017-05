Donaukanaltreiben dieses Jahr länger

Das Donaukanaltreiben findet vom 25. bis 28. Mai zum elften Mal statt. Dieses Jahr setzt mand en Fokus neben Musik verstärkt auf die Bereiche Sport, Freizeit und Kulinarik.

Das Donaukanaltreiben hat sich nach über einem Jahrzehnt in der Stadt etabliert. Immer mehr Leute zieht es an. Dieses Jahr auch, weil es zum ersten Mal an vier ganzen Tagen stattfindet. Viel Musik aber auch viel Rahmenprogramm - zum Beispiel ein eigener „Food & Festival Market“ - erwarten die Besucher.

„Wir rechnen mit insgesamt circa 100.000 Besuchern an allen Tagen“, sagt Martin Staudinger vom Verein Donaukanaltreiben der das Event organisiert.

Jana Sabo

Die Bands und die DJs

Dieses Jahr wird es an zahlreichen Locations wie der Salztorbühne oder dem Flex Live-Konzerte von heimischen und internationalen Bands geben. Unter anderem stehen Auftritte von Stereo Total, Worried Man & Worried Boy, Little Big Sea, Isolation Berlin, Der Ringer, Dunkelbunt, Avec und Ankathie Koi auf dem Programm.

Für Tanzbegeisterte gibt es in Venues wie dem Motto am Fluss und der Adria eine Vielzahl an DJ-Live-Sets. Auch im Werk darf getanzt werden. In der Grellen Forelle kann man sich am Samstag bis in die frühen Morgenstunden bei freiem Eintritt vergnügen.

Sportlicher und Familienfreundlicher

Neben den zahlreichen musikalischen Programmpunkten habe man sich laut Staudinger auch dazu entschlossen, vielseitiger und familienfreundlicher zu werden. „Wir wollten auch sportlicher werden. Zum Beispiel startet direkt am Donnerstag eine Fahrrad-Schnitzeljagd am Donaukanal“, so der Veranstalter. Die Anmeldung hierzu sei aber leider nicht mehr möglich.

Am Sonntag gibt es Yoga in der Strandbar Herrmann, Brunchen beim Adria und eine Weinverkostung bei der Summerstage. Für die Kinder werde währenddessen bei einer eigenen Kinderbetreuung gesorgt. Auch dieses Jahr wird es wieder die Möglichkeit geben sich das bunte Treiben vom Wasser aus auf dem Bootstaxi anzusehen.

