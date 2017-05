Cevapcici-Festival in Wien kein „Fake“

Das Cevapcici-Festival wird am Sonntag im Wiener Donaupark stattfinden. Eine gleichnamige Veranstaltung in Graz entpuppte sich als Scherz, die Veranstalter in Wien geben Entwarnung. Am Samstag steigt am selben Ort das Gulaschfestival.

Immer wieder sorgen Facebook-Seiten mit Veranstaltungen, die gar nicht existieren, für Aufregung. So auch am 1. Mai in der Steiermark beim vermeintlich „1. Cevapcici Open Air Graz“, zu dem laut Medienberichten 1.200 Menschen auf dem sozialen Netzwerk zusagten. Viele Menschen, die der Einladung folgten, ließen danach ihrem Ärger im Netz freien Lauf.

Am 28. Mai findet nun eine gleichnamige Veranstaltung in Wien statt. Hier haben bereits über 5.000 Leute auf Facebook zugesagt. Auf der Seite des Events machen sich viele Nutzer Sorgen, dass diese Veranstaltung auch nur ein Scherz sein könnte.

VolXfest

Veranstalter garantieren Event

„Wir haben mit den Veranstaltern in Graz nichts zu tun“, sagt Ali Saeidi von der Gruppe „Volxfest“, die das Cevapcici-Fest in Wien ausrichtet. „Die haben unser Bild geklaut und die Veranstaltung für Graz erstellt. Wir haben das umgehend Facebook gemeldet, als wir davon erfahren haben. Facebook hat leider nicht schnell genug reagiert“, so Saeidi weiter.

Als Beweis für die Ernsthaftigkeit des Cevapcici-Festes postete „Volxfest“ sogar ein Bild ihres Benützungsübereinkommens mit den Wiener Stadtgärten auf ihre Facebook-Seite.

Zuerst kam das Gulasch, dann die Cevapcici

Bereits am Samstag findet zum achten Mal das Wiener Gulaschfestival, das vom 1899 gegründeten Ungarischen Arbeiterverband Wien ausgerichtet wird, statt. Dieses Jahr werden 6.000 Besucher erwartet um sich ungarischen Spezialitäten im Geiste der Völkerverständigung hinzugeben. Seit letztem Jahr helfe „Volxfest“ bei der Organisation mit, heißt es seitens der Gruppe.

Die Idee, noch dazu ein Cevapcici-Fest zu organisieren, sei von außen an „Volxfest“ herangetragen worden. „Wir lehnten zuerst ab, da wir mit der Umsetzung des Gulaschfestivals neben unseren normalen Jobs gut ausgelastet waren“, so Saeidi. Nach dem anfänglichen Zögern habe man sich aber doch entschieden, sich um die Organisation zu kümmern.

Gulaschfestival

„Genug Gastronomen vor Ort“

Beim Gulaschfestival treten ungarische Volkstanzgruppen und traditionelle sowie moderne Bands auf. Zudem gibt es wie jedes Jahr ein Gulasch-Wettkochen. Beim Cevapcici-Festival sieht das Rahmenprogramm ähnlich bunt aus, nur, dass es keinen Wettbewerb gibt, sondern, dass die Verpflegung von vier Gastro-Betrieben sichergestellt werden soll.

Veranstaltungshinweis Gulaschfestival: Samstag, 27. Mai, 12.00 - 22.00 Uhr Cevapcici-Festival: Sonntag, 28. Mai, 11.00 - 21.00 Uhr jeweils im Donaupark

Der Umstand, dass es nur vier Betriebe sein werden, die so viele Menschen verköstigen, machte auf Facebook so manchem Interessierten ebenfalls Sorgen. Laut „Volxfest“ habe man bis zuletzt nach geeigneten Gastronomen gesucht. „Es sind Betriebe, die festivalerprobt sind und die viele Musikfestivals gastronomisch versorgen“, so Saeidi. Auch der größte Cevapcici-Fleisch-Produzent in Österreich sei dabei. Laut „Volxfest“ sei damit ein reibungsloser Ablauf sichergestellt.

