Betrunkener bedrohte Mann mit Springmesser

Zwei Betrunkene sind am Mittwoch in einem Wohnheim in der Brigittenau in Streit geraten. Ein 70-Jähriger bedrohte seinen 62-jährigen Kontrahenten mit einem Springmesser mit dem Umbringen. Der Mann wurde verhaftet.

Der Betrunkene wurde von Mitarbeitern der Sozialeinrichtung entwaffnet. Beamte der WEGA nahmen den Mann in fest, berichtete die Polizei am Donnerstag. Die beiden Österreicher waren gegen 16.30 Uhr im Speisesaal des Wohnhauses für wohnungslosen Menschen im fortgeschrittenen Alter in der Salzachstraße in Streit geraten.

Weitere Waffe sichergestellt

„Ursache waren Banalitäten, etwa wer mit wem am Tisch sitzt“, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Der Ältere kündigte an, ein Messer aus seinem Zimmer zu holen und den 62-Jährigen zu erstechen. Wenig später kam er tatsächlich mit einem Springmesser zurück. Mitarbeiter schritten ein und entwaffneten den Betrunkenen.

Dieser sperrte sich daraufhin in seinem Zimmer ein. Weil nicht auszuschließen war, dass der 70-Jährige weitere Waffen bei sich hat, wurden Beamte der WEGA zugezogen. Der Betrunkene ließ sich widerstandslos festnehmen. Sowohl das Springmesser als auch ein Pfefferspray wurden sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot für die Sozialeinrichtung ausgesprochen. Er befindet sich in Haft.