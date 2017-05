Zielfahnder weltweit auf Verbrecherjagd

Die Zielfahnder des Bundeskriminalamtes haben einen Erfolg gefeiert. Im Kosovo haben sie einen 32-Jährigen verhaftet, der in Wien einen Polizisten niedergestochen haben soll. Die 200. Festnahme der Einheit, die weltweit Verbrecher sucht.

Ob Betrüger, Räuber, Schlepper oder Mörder: Wenn die Polizei nicht weiter weiß, heften sich Zielfahnder des Bundeskriminalamtes (BKA) auf die Fersen der Verbrecher. Einmal im Monat wird durchschnittlich ein Verdächtiger geschnappt und der Justiz übergeben. Zuletzt waren die Beamten am Dienstag im Kosovo erfolgreich. Ein 32-jähriger Mann wird überwältigt, der seit 2009 auf der Flucht war - mehr dazu in „Most Wanted“-Täter festgenommen. Bei einer Personenkontrolle in Währing soll er einen Kripobeamten niedergestochen und schwer verletzt haben.

Enge Zusammenarbeit mit Interpol

„Es wurde von einem Spezialeinsatzkommando der Verdächtige festgenommen. Der war sehr überrascht und hat sich auch widerstandslos festnehmen lassen“, sagt BKA-Sprecher Vincenz Kriegs-Au. Die Zielfahnder arbeiten eng mit Interpol zusammen - jede Spur wird verfolgt, ist sie noch so unbedeutend. „Ein Zielfahnder ist in der Regel ein gut ausgebildeter, erfahrener Kriminalbeamter.“

Zudem sind sie technisch am neuesten Stand. Im aktuellen Fall des Kosovaren haben Zielfahnder die dortigen Behörden überzeugt, den Verdächtigen festzunehmen. Mangels Auslieferungsabkom-men wird ihm nun Pristina der Prozess gemacht. „Der entscheidende Punkt war, dass sich die österreichischen und kosovarischen Ministerien geeinigt haben, den Fall an den Kosovo abzugeben.“

Meistgesuchter Verbrecher weiter auf der Flucht

Die aktuelle Nummer 1 auf der Most-Wanted-Liste des Bundeskriminalamtes ist Tibor Foco. Der mutmaßliche Prostituiertenmörder ist vor 22 Jahren bei einem Haftausgang geflüchtet. „Wir hatten letztes Jahr vor Weihnachten eine große Europol-Aktion. Da haben wir uns einige Hinweise, vielleicht aus dem Ausland, erhofft. Es ist jedoch kein verwertbarer Hinweis eingekommen. Das heißt, Tibor Foco ist schon seit einiger Zeit spurlos verschwunden für unsere Kollegen“, so Kriegs-Au im Wien-Heute-Interview.

Jener Polizist, der 2009 in Währing lebensge-fährlich verletzt wurde, ist längst wieder im Dienst. Für seine Zeugenaussage wird er in den Kosovo reisen müssen. Doch der Kripobeamte ist froh, daß der mutmaßliche Täter endlich wegen versuchten Mordes vor Gericht gestellt wird - dank des Erfolges der Zielfahnder.

