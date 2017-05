VW Käfer brannte in Wiener Tiefgarage aus

Ein VW Käfer ist in der Nacht auf Donnerstag in einer Tiefgarage in Penzing völlig ausgebrannt. Auch zwei danebenstehende Fahrzeuge wurden beschädigt, sagte Polizeisprecher Harald Sörös.

Die Brandursache war vorerst unklar, das Landeskriminalamt ermittelt, ob eventuell Fremdverschulden vorliegt. Die Polizei schließt einen technischen Defekt ebenfalls nicht aus.

ORF

Feuer rasch unter Kontrolle

Die Feuerwehr war gegen 1.00 Uhr in die Tiefgarage in der Linzer Straße gerufen worden. Der Wagen hatte im zweiten Untergeschoß Feuer gefangen, eine Brandmeldeanlage löste aus. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Die Tiefgarage wurde mittels Hochleistungslüftern vom Rauch befreit, sagte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.