Sexismus: Bezirkspartei will Schrages Rücktritt

Ein sexistisches Facebook-Posting des Neubauer Bezirksrats Götz Schrage (SPÖ) sorgt derzeit für Kritik. Andrea Kuntzl, Chefin der SPÖ Neubau, forderte ihn auf, zurückzutreten. Über mögliche Konsequenzen wird am Nachmittag beraten.

Kuntzl habe Schrage bereits am Donnerstag persönlich aufgefordert, zurückzutreten. Das teilte Lisa Fuchs, Kommunikationschefin der Wiener SPÖ, am Freitag via Twitter mit. Kuntzl ist auch Nationalratsabgeordnete der SPÖ.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler begrüßte die Rücktrittsaufforderung am Freitag im Ö1-Mittagsjournal: „Wenn er Verantwortung übernimmt und das Ernst nimmt, sollte er dem auch Folge leisten.“ Über einen Parteiausschluss von Schrage müssten die Gremien entscheiden, „aber letztendlich ist das eine Entgleisung, die nicht zu akzeptieren ist. Die hat in der SPÖ keinen Platz.“

ORF

Kommentar „sexistisch und nicht hinnehmbar“

Rückendeckung bekommt Kuntzl auch von Parteikolleginnen wie Staatssekretärin Muna Duzdar: „Der Kommentar eines SPÖ Funktionärs gegenüber der neuen Generalsekretärin der ÖVP Elisabeth Köstinger ist sexistisch und nicht hinnehmbar“, so Duzdar auf Facebook. Frauenstadträtin Sandra Frauenberger ließ von ihrer Sprecherin ausrichten, die SPÖ Wien und Frauen würden das Posting verurteilen und eine Entschuldigung erwarten.

Entschuldigung für „Scherz“

Zur Bestellung von Elisabeth Köstinger als neue Generalsekretärin der ÖVP hatte Schrage unter anderem kommentiert, er wolle „da schon anmerken, dass die jungen Damen der ÖVP Inneren Stadt aus den frühen 80er Jahren, die mit mir schliefen, weil sie mich wohl für einen talentierten Revolutionär hielten, genauso aussahen, genauso gekleidet waren und genauso sprachen“.

Inzwischen hat Schrage das Posting gelöscht und sich entschuldigt - freiwillig und gerne, wie er betonte. Seine Äußerung bezeichnete er dabei als „Scherz“ und „launische Bemerkung“. „Es war so überhaupt nicht meine Intention, jemand zu beleidigen, oder gar mit sexistischen Scherzen zu kränken“, so Schrage auf Facebook. „Die Reaktionen haben mir gezeigt, dass mein Posting anders ankommt, als ich es wollte. Dafür möchte ich mir wirklich in aller Form entschuldigen.“ Er mache über vieles kleine Scherze: „Manchmal vergesse ich halt, wie sorgfältig ich als politischer Mandatar formulieren muss.“

Beratung über möglichen Parteiausschluss

Trotz der Entschuldigung dürfte der ursprüngliche Eintrag Konsequenzen haben. Für Freitagnachmittag ist jedenfalls eine Präsidiumssitzung der Neubauer Bezirkspartei anberaumt. Dort werden die entsprechenden Schritte beraten, auch über einen möglichen Parteiausschluss, sollte Schrage bis dahin nicht freiwillig der Aufforderung von Kuntzl nachgekommen sein.

APA/Hans Klaus Techt

Köstinger selbst wollte in die Auseinandersetzung nicht einsteigen, sah sich jedoch in ihrer Forderung nach einem neuen Stil bestätigt: „Genau diese Art der persönlichen Herabwürdigung zeigt, dass es dringend einen neuen Stil im Umgang miteinander braucht. Ich bleibe meiner angekündigten Linie treu und werde auf Angriffe nicht mit Gegenangriffen reagieren. Für mich ist die Sache erledigt“, erklärte sie in einem Statement.