Nachbarn zu laut: Mann schoss aus Fenster

Ein Mann hat am Donnerstagvormittag in Wien mit einer Gaspistole aus dem Fenster geschossen, weil ein Streit seiner Nachbarn ihn beim Schlafen störte. Die alarmierte Polizei entdeckte daraufhin Marihuana in seiner Wohnung.

Der Vorfall passierte gegen 11.00 Uhr. Ein Zeuge hatte die Exekutive sowohl wegen des Streits als auch wegen der Schussabgabe verständigt. Als die Beamten in der Wohnhausanlage in der Benedikt-Schellinger-Gasse in Rudolfsheim-Fünfhaus eintrafen, stellten sie im ersten Fall fest, dass es sich um eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen einer Jugendlichen und ihrer Mutter handelte - eine polizeiliche Intervention erfolgte daher nicht.

Patronenhülse führte zum Schützen

In der Nähe eines Fensters entdeckten die Polizisten dann eine Patronenhülse. Als sie in der dazugehörigen Wohnung die Waffe sicherstellen wollten, öffnete ihnen ein 23-jähriger Mann und gab zu, den Schuss aus seiner Gaspistole abgegeben zu haben, da der Streit seinen Schlaf störte.

In der Wohnung fand die Polizei jedoch nicht nur die Waffen, sondern auch rund 30 Portionssäckchen mit Marihuana, eine Waage, mehrere Handys sowie eine beträchtliche Menge an Bargeld. Auch eine Suchtgiftwaage wurde sichergestellt. Über den 23-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, wegen Suchgifthandels wurde er angezeigt.

Drogendealer wollte mit U-Bahn flüchten

Drei Festnahmen im Zusammenhang mit Drogen erfolgten am Donnerstag in Brigittenau und Ottakring. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hatten Männer im Alter von 17 bis 28 Jahren in flagranti beim Drogenverkauf beobachtet. Ein 26-Jähriger versuchte noch mit der U6 in der Station Jägerstraße dem Zugriff zu entkommen, ein „Notstopp“ unmittelbar beim Ausfahren der U-Bahn vereitelte das Vorhaben jedoch rasch, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös. Bei den Beschuldigten wurden Kokain, Cannabis-Kraut und Bargeld sichergestellt.