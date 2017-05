Bücher tauschen im öffentlichen Raum

Vor etwa sieben Jahren ist der erste offene Bücherschrank aufgestellt worden. In mehreren Bezirken gibt es sie bereits - andere Bezirke sind mit „Büchertaschen“ nachgezogen. Jetzt starten die Tauschtaschen auch in Penzing.

An vier Standorten in Penzing hängen die wetterfesten gelb-weißen Büchertaschen. Darin finden sich Bücher, Comics oder auch CDs - je nachdem, wer was hineingibt und wer sich was ausborgt. Der Hintergedanke ist, Bücher und Co. unkompliziert tauschen zu können, unabhängig von der Tageszeit. Für Büchertaschen hat sich der Bezirk deshalb entschieden, weil deren Montage und Betreuung günstiger sind. Sie hängen meist in der Nähe von Schulen und werden von denen auch betreut.

Gebietsbetreuung Stadterneuerung

Bezirk überlegt offene Bücherschränke

Anders ist es hingegen bei den offenen Bücherschränken. Die sind in der Anschaffung teurer und brauchen einen genehmigten Standort. Dennoch könnte es künftig auch in Penzing ein bis zwei offene Bücherschränke geben. Entsprechende Gespräche laufen bereits, heißt es aus der Bezirksvorstehung. Noch vor dem Sommer könnte es eine Entscheidung darüber geben.

Standorte von öffentlichen Büchertauschbörsen:

Bezirk Adresse 2. Ernst-Melchior-Gasse Max-Winter-Platz 23 Weintraubengasse Volkertplatz 3. Kleistgasse (Volksschule) 6. Gumpendorfer Straße 117 Corneliusgasse 6 Oskar-Werner-Platz 7. Stiftgasse (Volksschule) Neustifgasse (Volksschule) 8. Zeltgasse (Volksschule) 9. Lichtentalerpark Helene-Deutsch-Park 11. Mautner-Markhof-Gelände 14. Nachbarschaftsgarten Matznergarten Grünanlage Rottstraße Baumgartner-Casino-Park Reinlpark 17. Ortliebpark Lorenz-Bayer-Park 18. Schubertpark Währinger Park 20. Allerheiligenplatz

