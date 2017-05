Geruch führte zu Marihuana-Pflanzen

In einer Wohnung in Wien-Margareten hat die Wiener Polizei 80 Marihuana-Pflanzen sichergestellt, ein 53-jähriger Mieter wurde angezeigt. Auf die Spur der man durch eine Geruchsbeschwerde eines Anrainers gekommen.

Der Anrainer hatte sich bei Beamten der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße über starken Marihuanageruch in dem Mehrparteienhaus in der Zentagasse beschwert. Die Polizisten führt darauf eine Kontrolle in dem Haus durch.

LPD Wien

53-jähriger Mieter angezeigt

Als Geruchsquelle stellten die Beamten eine Wohnung im ersten Stock des Hauses fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten insgesamt 80, in voller Blüte befindliche Marihuana-Pflanzen und stellten diese sicher. Der 53–jährige Mieter wurde angezeigt.