Weiterhin Fremdenführer ohne Lizenz unterwegs

Nach wie vor gibt es in Wien Fremdenführer, die keine Lizenz haben. Sie haben keine Ausbildung und kommen meist aus dem Ausland zu Dumpingpreisen. Für den Job braucht man allerdings einen Gewerbeschein.

Das Wiener Marktamt führt regelmäßig Schwerpunkt-Aktionen durch, gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Polizei. Und die Kontrollen dürften Wirkung zeigen sagt Alexander Hengl vom Marktamt. „Es nimmt sehr minimal, aber doch, ab.“

Vermittlung aus dem Ausland

So hat es im Vorjahr in zwei Fällen sogar Anzeigen gegeben. Fast ein Drittel der Führungen in Wien werden von Firmen im Ausland vermittelt. Dort fehlt das Bewusstsein für die strengeren Wiener Regelungen. Manche lassen es auch darauf ankommen, schließlich sind die Strafen nicht besonders hoch. Dennoch drücken die illegalen Guides die Preise der heimischen Anbieter. Derzeit gibt es in Wien über 400 zertifizierte Fremdenführer mit einer zweijährigen Ausbilung und umfassender Kenntnis der Wiener Geschichte.

Links: