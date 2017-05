Polizei sucht jugendlichen Verdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Wien und die Wiener Polizei suchen einen Jugendlichen, der im vergangenen Dezember eine damals 16-Jährige überfallen haben soll. Dem Mädchen gelang es, zu entkommen.

Der Verdächtige und die 16-Jährige hatten einander im Internet einige Wochen vor dem Überfall kennengelernt. Für den 23. Dezember vereinbarten die beiden ein Treffen in einem Skaterpark in der Carlbergergasse in Wien-Liesing.

Polizei

Wie die Polizei nun mitteilte, attackierte der Verdächtige das Mädchen bei dem Treffen mit Schlägen und raubte ihm das Mobiltelefon. Er würgte das Mädchen mehrmals und bedrohte es mit einem Messer. Zudem forderte er es zu sexuellen Handlungen auf.

Mädchen konnte fliehen

Dem Mädchen gelang die Flucht. Sie verständigte die Polizei und konnte die verdächtige Person anhand von Lichtbildern eindeutig identifizieren. Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der auf dem Lichtbild ersichtlichen männlichen Person werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 01-31 31 0 - 57 800 erbeten.