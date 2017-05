Primärversorgezentrum voll ausgelastet

Das erste Primversorgezentrum (PHC) gibt es als Pilotprojekt schon seit zwei Jahren in Wien. Das Projekt scheint zu funktionieren: Das Zentrum ist so voll, dass seit Monaten keine neuen Patienten mehr angenommen werden können.

Die so genannten PHC-Zentren sollen mit ihren längeren Öffnungszeiten vor allem Spitalsambulanzen entlasten. Während auf Bundesebene das entsprechende Gesetz noch immer auf sich Warten lässt, gibt es beim Pirolprojekt in der Mariahilfer Straße einen Aufnahmestopp. Obwohl der Empfang dreifach besetzt ist, werden seit November werden keine neuen Patienten mehr angenommen, sagt Leiter Wolfgang Mückstein.

„Wir sind innerhalb von eineinhalb Jahren um fünfzig Prozent gewachsen und haben leider vor sechs Monaten einen Aufnahmestopp machen müssen. Es zeigt, dass solche Modelle als Ergänzung zum derzeitigen Hausarztsystem dringend erforderlich sind.“

Weiteres PHC öffnet im Herbst

Diesem Bedarf will man bei Stadt und Wiener Gebietskrankenkasse nachkommen. Nach vielen Verzögerungen ist der Eröffnungstermin für das zweite Zentrum beim SMZ Ost jetzt fix. Ab 1. September werden dort ebenfalls Patienten betreut.

Im Mariahilfer Zentrum arbeiten zusätzlich eine Psychotherapeutin und eine Diätologin. Geöffnet ist täglich bis 19 Uhr. Die neueste Patientenbefragung zeigt: Ohne das PHC-Zentrum wäre jeder fünfte Patient hier in eine Spitalsambulanz oder zum Facharzt gegangen, heißt es.

Attraktiver Arbeitsplatz

Vorteile kann die Arbeit in einem PHC auch für Ärztinnen und Ärzte haben - Stichwort Work-Life-Balance. „Eine Partnerin von uns hat zwei kleine Kinder und wohnt nicht in Wien. Wenn einmal Not am Mann oder der Frau ist, dann kann man sich vertreten lassen. Ich glaube, dass hier vor allem jüngere Ärztinnen und Ärzte ein Modell sehen, was durchaus attraktiver ist als in der Einzelordination“, so Mückstein im Wien-Heute-Interview.

Gibt es eine Einigung auf Bundesebene, könnten dem Probelauf in Mariahilf bald mehrere weitere Standorte in Wien folgen.

