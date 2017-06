Zwei Kinder bei Fahrrad-Unfällen verletzt

In der Inneren Stadt ist am Mittwoch ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer schwer verletzt worden. Am Alsergrund lief ein Siebenjähriger einer Radfahrerin in das Rad. Auch er wurde verletzt.

Die Zwölfjährige fuhr gegen 7.45 Uhr mit ihrem Rad die Rampe von der Salztorbrücke zum Treppelweg hinunter, gleichzeitig wollte ein 34-Jähriger mit seinem Rad die Rampe hochfahren, berichtete die Polizei. Die beiden Radfahrer stießen zusammen. Das Mädchen, das auf dem Weg zur Schule gewesen war, wurde mit einer Unterarmfraktur und einer stark blutenden Wunde am Oberschenkel in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige erlitt eine Schnittwunde an der Hand sowie Prellungen und Abschürfungen.

Siebenjähriger lief Frau vors Fahrrad

Rund 45 Minuten zuvor, gegen 7.00 Uhr, wollte ein Siebenjähriger an der Kreuzung Mariannengasse und Höfergasse am Alsergrund die Straße überqueren. Er lief dabei laut Polizei einer 38-Jährigen direkt vor das Rad. Die Frau konnte nicht mehr abbremsen und stieß mit dem Kind zusammen. Der Siebenjährige erlitt eine Rissquetschwunde am Kopf und Abschürfungen, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 38-jährige Radfahrerin erlitt Abschürfungen.