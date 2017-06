25 Einbrüche bei Donauinsel geklärt

Seit vorigen Sommer ist entlang der Alten Donau und der Donauinsel immer wieder in Lokale und Vereinsgebäude eingebrochen worden. Jetzt hat die Polizei die Serie geklärt: Ein 29-Jähriger wurde in Niederösterreich festgenommen.

Von der Schnellbahnbrücke auf der Donauinsel bis hinauf zur Oberen Alten Donau in Floridsdorf war das Gebiet, in dem der 29-jährige Verdächtige tätig war. Seit Juli 2016 soll er in rund 25 Lokale, Kantinen, Segelschulen und Ruderclubs eingebrochen sein.

LPD Wien

Verdächtiger gestand 25 Einbrüche

Gut ausgerüstet schlug er laut Polizei Scheiben ein und brach Türen auf. Erbeutet wurde vorwiegend Geld. Vor zwei Wochen ging er dem Landeskriminalamt in Niederösterreich zufällig ins Netz. Denn in Niederösterreich soll er ebenfalls einige Einbrüche begangen haben. Der Mann gestand rund 25 Einbrüche. Zum Motiv schweigt er.