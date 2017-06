DC Tower wird nach Deutschland verkauft

Das höchste Gebäude Österreichs, der DC Tower in der Donaustadt, wird an eine deutsche Bankengruppe verkauft. Der Deal mit der DekaBank dürfte praktisch unter Dach und Fach sein und nur noch das Okay der Kartellwächter brauchen.

Vor Wochen kursierten in der Immobilienbranche Spekulationen, die Deka habe asiatische Bieter für den Donau City Tower ausgestochen. Der Verkaufsprozess für den 250 Meter hohen Turm war im Herbst gestartet worden - mehr dazu in DC Tower wird verkauft.

Kaufpreis nicht bekannt

Mit heutigem Datum (2. Juni 2017) ist bei der Bundeswettbewerbsbehörde in Wien nun der (indirekte) Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der „Vienna DC Tower 1 Liegenschaftsbesitz GmbH“ (Österreich) durch die DekaBank Deutsche Girozentrale (Deutschland) angemeldet worden.

Eine Sprecherin der DekaBank wollte am Freitag keine Stellungnahme abgeben. Die Deka-Gruppe ist über ihre Immobilieninvestmenttochter seit vielen Jahren in Österreich aktiv. Der Bau des im Herbst 2013 fertiggestellten Hochhauses hat seinerzeit 300 Mio. Euro gekostet. Wieviel Geld jetzt für die Immobilie fließen soll, ist bisher nicht bekannt - mehr dazu in Höchstes Haus Österreichs eröffnet.

Tower 3 soll ab Herbst gebaut werden

Wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde, bekommt der DC Tower Zuwachs. Allerdings wird nicht der als Zwillingsturm geplante Tower 2 gebaut, sondern der kleinere Tower 3 an der Wagramer Straße, weil sonst die Flächenwidmung abläuft - mehr dazu in DC Tower 3 wird früher als zweiter Turm gebaut.

