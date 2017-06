Stadt stockt Zusatzkräfte an Schulen auf

Personalmangel an den Wiener Schulen ist ein Problem, das durch die Zuwanderung noch größer geworden ist. Der Gemeinderat will daher am Mittwoch den Ausbau des Unterstützungspersonals beschließen.

Wiener Lehrer finden sich oft in mehreren Rollen wieder - als Sozialarbeiter und Ersatzeltern. Damit sie sich aber wieder ihren eigentlichen Aufgaben widmen können, sollen sie Unterstützungspersonal bekommen. Ab September werden 14 neue Schulpsychologen eingesetzt.

Finanzierung nicht gesichert

Darüber hinaus sind andere Aufstockungen geplant, etwa zusätzliche Sozialarbeiter. Für Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer ist das von zentraler Bedeutung, um etwa Schülern mit Migrationshintergrund am besten zu helfen.

Über den Integrationstopf des Bildungsministeriums hat Wien bisher schon Personal für Sprachförderung, Sozialarbeit und begleitende integrative Maßnahmen bekommen - insgesamt mehr als 300 Personen. Für das kommende Schuljahr ist aber die Finanzierung noch nicht gesichert. Hier fordert Wien vom Bund Geld, um bestehende Projekte fortsetzen zu können.

Erste Unterstützungsteams unterwegs

Bereits im Vorjahr wurden diesbezügliche Maßnahmen diskutiert: In den kommenden Jahren sollen 100 zusätzliche Sozialarbeiter, Psychologen und Therapeuten ihren Dienst antreten, hieß es damals. Im Endausbau soll das zusätzliche Unterstützungspersonal fünf Mio. Euro pro Jahr kosten - mehr dazu in Mehr Unterstützungspersonal an Schulen.

Erste zusätzliche Einheiten waren dann auch schon unterwegs, das Bildungsministerium entsendet zur Unterstützung der Lehrer in Wiens Schulen ein mobiles Team, bestehend aus einer Psychologin, einer Sozialpädagogin und einem Sozialarbeiter. Die Förderung erfolgt auch in Kleingruppen - mehr dazu in Interkulturelle Teams unterstützen Lehrer.