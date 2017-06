1.704 Dosen Energydrink gestohlen

Die Polizei hat am Samstag einen 38-jährigen Weißrussen in einer Supermarktfiliale in der Brigittenau festgenommen. Der Mann soll Mitte April in derselben Filiale 1.704 Dosen Energydrink gestohlen haben.

Der Diskonter in der Wallensteinstraße lockte mit einem Angebot auf Energydrinks, die Getränke waren in der Nähe des Eingangs aufgeschlichtet, erzählte Polizeisprecher Harald Sörös: „Er hat die Dosen in einen Trolley gepackt und sie so aus dem Geschäft geschafft.“ Diesen Vorgang wiederholte er mehrmals, eine Überwachungskamera filmte den Mann dabei.

Erneute Rabattaktion führte zu Festnahme

„Die Videoaufzeichnungen wurden von der Polizei ausgewertet und es wurden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt“, erklärte Sörös. Am Samstag gab es erneut eine Aktion des Getränks: „Deswegen haben die Ermittler auch vermutet, dass der Mann wieder einen Diebstahl begehen könnte.“

Der Mann konnte im Geschäft festgenommen werden. Neben des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls wurden bei der Festnahme auch gefälschte Ausweisdokumente sichergestellt. Der 38-jährige Weißrusse befindet sich nun in Untersuchungshaft.