Wohnen an der Pendlerstraße

Die Triester Straße bildet den Weg in den Süden, für Urlauber und Pendler. Ein Ort zum Leben war die Straße aber nie, das soll sich mit zwei großangelegten Projekten ändern. Über 1.000 Wohnungen sollen im Bereich Wienerberg entstehen.

Auf dem Gelände der ehemaligen CocaCola-Fabrik entsteht die sogenannte „Biotope City“. Der Abriss hat schon begonnen. Die Biotope City soll eine Verbindung von Stadt und Natur sein, so der Slogan des Projekts. 900 neue Wohnungen - davon 600 geförderte - sollen Wienerinnen und Wienern aller Art ein neues Zuhause bieten, um 7,50 Euro pro Quadratmeter im geförderten Bereich.

„Die Zielgruppen sind breit gestreut, aber natürlich ist das Ziel vor allem kostengünstigen Wohnraum für die Bewohner der Stadt zur Verfügung zu stellen“, erzählte Christoph Gollner von der Stadterneuerung Favoriten. Die ersten Bewohner sollen im Herbst 2019 einziehen.

Luxus-Appartements im Philips-Gebäude

Gebaut wird auch gegenüber: Die Appartements im ehemaligen Philips-Gebäude sollen Geschäftsleuten ein temporäres Dach über dem Kopf bieten: „Wir nennen das mit dem modernen Schlagwort, dass das die Business-Nomaden der heutigen Zeit sind. Die sich für ein Projekt in verschiedenen Städten einen längeren Zeitraum aufhalten. Genau das spiegelt das Philips-Haus wieder - eine Kombination aus Hotel und Wohnung“, so Gerhard Lottes, Geschäftsführer des Bauträgers „Die Vorsorge Wohnung“.

60 der 135 geplanten Wohnungen sind schon verkauft - vor allem an Investoren, die sie dann weitervermieten. Im Erdgeschoß sind Geschäfte und Restaurants geplant. In Zukunft soll auch die U2 bis zum Wienerberg kommen - mehr dazu in Pläne für neue U5 und U2 fixiert.

