Neue Gleise für Klosterneuburger Straße

Startschuss für eine Großbaustelle der Wiener Linien: Ab heute werden 2.500 Meter Gleise entlang der Klosterneuburger Straße in der Brigittenau getauscht. Die Straßenbahnlinie 31 fährt deswegen bis September in der Jägerstraße.

Die Linien 5 und 33 können zunächst auf der Klosterneuburger Straße weiterfahren. Die Linie 31 muss ausweichen. „In den Monaten von 6. Juni bis 3. September wird die Linie 31 über die Parallelstraße, über die Jägerstraße, abgelenkt fahren“, erklärt Wiener-Linien-Sprecherin Johanna Grießmayr.

Wiener Linien / Manfred Helmer

Baustelle statt Parkplätze

Die Bauarbeiten sind in sechs Abschnitte aufgeteilt, in den jeweiligen Bereichen fallen alle Parkplätze weg. Weitere Einschränkungen soll es laut Grießmayr nicht geben: „Es sind umfangreiche Arbeiten, die weitgehend unter laufendem Betrieb stattfinden werden.“ Mitte August muss dann aber an einem Wochenende der Strom abgestellt werden. In dieser Zeit wird die Linie 33 eingestellt und die Linie 5 kurzgeführt.

