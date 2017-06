Prominente Stimmen im Kampf gegen Aids

Vier Tage vor dem Life Ball im Rathaus findet heute gegenüber im Burgtheater das Life+Celebration-Concert statt. Mit Stars wie Sumi Jo soll eine andere Zielgruppe als beim Life Ball im Kampf gegen HIV und Aids angesprochen werden.

Ihre Stimme im Kampf gegen Aids erhebt unter anderem die südkoreanische Sopranistin und Grammy-Preisträgerin Sumi Jo, der Kammersänger, Grammy- und Echo-Preisträger René Pape, und auch das musikalische Wunderkind Alma Deutscher, die mit nur elf Jahren als jüngste Künstlerin an diesem Abend auf der Bühne stehen wird. Unter den vielen Klassikstars ist auch Geigenvirtuose und Echo-Preisträger Yury Revich mit seiner Stradivari - mehr dazu in -Life Ball: Grammy-Preisträgerin Sumi Jo singt.

Gedichte von Kurt Tucholsky

Zwischen klassischen Musikstücken, gespielt vom Tonkünstler Orchester, übernehmen den literarischen Part Künstler wie Sunnyi Melles oder Karl Markovics. „Es sind zwei wunderschöne Tucholsky-Gedichte, die ich selbst nicht kannte. Und es war für mich jetzt keine große Gewissensfrage, wie ich gefragt worden bin, ob ich da mitmache. Weil ich das ganze Anliegen klarerweise unterstützen möchte“, so Markovics.

Das Life Plus Celebration Concert findet zum sechsten Mal im Burgtheater statt. Heuer neu ist der Name für das bisher als Red Ribbon Concert bekannte bunte Klassikevent. Der Reinerlös des Abends geht an nationale und internationale Aids-Hilfsprojekte.

Aids kein Schock mehr für Jugendliche

Nach einem Jahr Pause kehrt am nächsten Sonntag der Life Ball zurück - mit neuem Konzept. „Keine klassische Modeschau“ wird es geben, dafür „eine Show, fast wie ein durchgehendes Musical“ - mehr dazu in Life Ball wird „fast wie ein Musical“. Ein Fokus stellt dabei die Arbeit mit Jugendlichen dar: Sie hätten den Schrecken vor Aids verloren, meint Organisator Gery Keszler. Sie würden nicht mehr den Schock erhalten, „den ich noch erlebt habe, als viele Freunde von mir gestorben sind“ - mehr dazu in Keszler: Jugendliche ohne Schrecken vor Aids.

Rucksäcke und Getränkeflachen verboten

Bei dem Spektakel werden hunderte Securitys eingesetzt und der Rathausplatz abgesperrt. Rucksäcke, spitze Gegenstände, mitgebrachte Getränkeflaschen, Waffen, Messer oder andere Gegenstände, die Ballbesucher gefährden könnten, sind am Gelände nicht erlaubt. Auch Regenschirme dürfen nicht mitgenommen werden - mehr dazu in Strenges Sicherheitskonzept für Life Ball.

