Über WC-Loch bei Juwelier eingebrochen

Unbekannte Täter haben am Pfingstsonntag einen Einbruch in ein Juweliergeschäft am Stubenring in der Innenstadt verübt. Sie gelangten über ein Loch in der Wand der Toilettenanlage eines angrenzenden Restaurants in das Geschäft.

Polizeisprecher Harald Sörös bestätigte gegenüber wien.ORF.at entsprechende Medienberichte und eine Facebook-Meldung vom Montag. Weitere Details wurden aufgrund der noch laufenden Ermittlungen nicht bekanntgegeben.

Loch in der Damentoilette

Das Loch zu den Räumlichkeiten des Juweliers wurde in eine Wand der Damentoilette des auf lateinamerikanische Küche spezialisierten Restaurants gebohrt. Angaben über entwendete Wertgegenstände und die Schadenshöhe lagen am Montagnachmittag nicht vor.

Lokalbetreiber Klaus Piber über den Einbruch

„Bei uns ist in den vergangenen zwei Jahren insgesamt fünfmal eingebrochen worden. Bis jetzt hat es uns als Restaurant betroffen, dieses Mal den Juwelier. Schön langsam wird es mühsam“, klagt Geschäftsführer Klaus Piber gegenüber wien.ORF.at. Er geht davon aus, dass hier eine „professionelle Bande“ am Werk war. Das Restaurant bleibt am Montag wegen der Sanierung geschlossen.