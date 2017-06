Juweliereinbruch über WC-Loch: Zwei Täter

Die Polizei wertet nach dem Juweliereinbruch am Pfingstsonntag nun das Videomaterial aus. Zwei Männer drangen demnach über ein gebohrtes Loch in der WC-Wand eines Restaurants in den Juwelier-Tresorraum ein.

Den Coup verübten die beiden Männer in der Nacht auf Sonntag zwischen 1.30 und 5.30 Uhr. Sie bohrten dafür in der Toiletteanlage des auf lateinamerikanische Küche spezialisierten Restaurants am Stubenring das Loch, über diesen Durchbruch gelangten sie direkt in den Tresorraum. Den Tresor flexte das Duo auf, raffte Schmuck an sich und flüchtete. Ein Restaurant-Mitarbeiter entdeckte das Loch am Pfingstsonntag, er verständigte die Polizei - mehr dazu in Über WC-Loch bei Juwelier eingebrochen

Mercado Restaurant

Restaurant wurde videoüberwacht

Die Bilder aus der Videoüberwachung des Restaurants wurden sichergestellt, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer am Dienstag. Im Tresorraum des Juweliers selbst gibt es demnach keine Überwachung. Die Polizei ermittelt außerdem, ob eventuell Kameras in der Umgebung des Tatorts die Einbrecher aufgenommen haben.