Badeschluss nun mit traurigem Wienerlied

Wiener Badegästen wird der Aufbruch aus dem Schwimmbad nach einem langen Badetag versüßt: Künftig signalisiert ein Song der Wiener Band 5/8erl in Ehr’n den offiziellen Badeschluss in den städtischen Bädern.

„Die Idee ist super und der Song passt sehr gut zu den Wiener Bädern“, freute sich Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Die Band stellt das Lied kostenlos zur Verfügung. „Badeschluss. Es ist vorbei. Wo der Tag die Nacht begrüßt“, lautet der Text.

„Badeschluss“ ist das erste Lied auf dem neuen Album „Der Duft der Männer“ der 5/8erl in Ehr’n. Zum Auftakt der Aktion am Dienstagabend spielt die Band den Song live im Strandbad Gänsehäufl.

„Erinnert mich an den Friedhof“

Die Meinungen der Badegäste zum neuen Badeschluss-Lied sind recht unterschiedlich, zeigte eine Kurzumfrage von Radio Wien im Strandbad Gänsehäufel. „Das alte Lied war origineller und sentimentaler“, meinte eine Frau. „Das passt zu unserem Bad und zu Wien“, befand hingegen ein Mann.

Auch die ruhige Anmutung des Liedes wurde sehr verschieden bewertet, von: „Einschläfernd, erinnert mich an den Friedhof“, bis zu: „Ich finde es sehr entspannend. Man hat dann nicht so viel Stress und kann noch in Ruhe zusammenpacken.“ Und ein Gast konstatierte: „Mir ist das persönlich egal, weil ich gar nicht so lange hier bin, das heißt ich hör das Lied gar nicht.“

