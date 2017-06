Breitenseer Lichtspiele bleiben vorerst bestehen

Die Breitenseer Lichtspiele in Penzing sind das älteste Kino der Stadt. Seit einigen Jahren gibt es wirtschaftliche Probleme, im Juni hätte Schluss sein sollen. Zumindest bis Ende November soll es nun doch weitergehen - auch durch Spenden.

„Im April hatten wir nur 278 Besucher“, heißt es in einem Spendenaufruf des Kinos, der über Social Media vergangenen Mai etliche Male geteilt wurde. Finanziell ist der Betrieb seit geraumer Zeit angeschlagen, immer wieder war bereits von einer Schließung die Rede - mehr dazu in Ältestes Kino kämpft weiter um Überleben.

„Durch den Spendenaufruf sind in etwa 300 Euro reingekommen“, sagt Anna Nitsch-Fitz, die das 1905 gegründete Kino seit 1969 führt. Dass die Breitenseer Lichtspiele – wie es in dem Aufruf heißt – im Juni endgültig zusperren könnten, sei trotz der bisher geringen Spendeneinnahmen verhindert worden. „Bis Ende Juni haben wir geöffnet. Nach der Sommerpause sperren wir im September wieder auf. Ungefähr bis Ende November geht es sich mit dem Geld aus. Danach muss ich wahrscheinlich zumachen“, so Nitsch-Fitz.

Kooperationen und Privatpartys

Als Hauptgrund, warum die Herbstsaison jetzt doch noch wahrgenommen werden kann, nennt die Betreiberin einen Anstieg an Privatveranstaltungen, die recht lukrativ seien. "Das Kino wurde wieder öfter für Geburtstage und andere Events gebucht“.

Was dem Kino auch geholfen hätte, seien einige kleine Kooperationen, die sich im letzten Jahr ergeben hätten, so Nitsch-Fitz weiter. Zum Beispiel wurde das Kino erstmalig im Rahmen des Festivals „Let’s CEE“ bespielt, einem Filmfestival mit Fokus auf Filme aus Zentral- und Osteuropa. „Dadurch sind ungefähr 2.000 Euro eingenommen worden". Um den Spielbetrieb aber über November hinaus zu sichern, seien weiterhin Spenden notwendig. „Ich würde gerne noch mindestens zwei Jahre weitermachen, dann hätte ich 50 Jahre als Betreiberin geschafft“, so Nitsch-Fitz.

