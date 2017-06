Autoklimaanlage: Tausende Bakterien und Pilze

Besonders im Sommer werden die Klimaanlagen in Autos oft eingeschaltet. Doch wenn sie nicht regelmäßig gewartet werden, können sich hunderttausende Pilze und Bakterien darin sammeln, zeigt eine Untersuchung des ARBÖ.

Der ARBÖ hat einen Filter einer Klimaanlage untersuchen lassen, die fünf Jahre lange nicht gewartet worden ist. Der Filter wurde vom Wiener Institut IBO Innenraumanalytik einer mikrobiologischen Untersuchung unterzogen.

„Im gesamten Filter hatten sich 600.000 lebende Bakterien, 350.000 lebende Pilze und zigtausende lebende Hefen im Lauf der Jahre angesammelt. Besonders überraschend ist, dass vor allem Mikrolebewesen vorhanden waren, die bei rund 37 Grad, also auch Körpertemperatur, gedeihen“, heißt es vom ARBÖ.

APA/DPA/Patrick Seeger

Bei kurzen Autofahrten auf Klimaanlage verzichten

Nach dem Abschalten der Klimaanlage bleibt Restfeuchtigkeit im Aggregat und in den Lüftungskanälen zurück. Dies ist ein idealer Nährboden für Bakterien. Beim nächsten Einschalten werden sie in das Wageninnere geblasen, dazu kommt unangenehmer Geruch. Je häufiger die Klimaanlage verwendet wird, umso weniger Zeit bleibt zum Trocknen, das Problem verschärft sich, so ARBÖ-Techniker Erich Groiss.

Mindestens alle zwei Jahre sollte laut ARBÖ der Filter und die Kühlflüssigkeit gewechselt, und das gesamte Leitungssystem desinfiziert werden. „Viele Autofahrer kommen erst zum Klimaservice wenn es komisch riecht oder die Scheiben beschlagen. Durch ein regelmäßiges Service wird zudem auch die Leistungsfähigkeit der Klimaanlage verbessert. Das Kühlsystem arbeitet effizienter, kühlt schneller und lässt saubere Luft in den Innenraum strömen“, so Groiss.

Bei kurzen Fahrten bis etwa 15 Minuten sollte laut ARBÖ trotz der Hitze auf die Klimaanlage verzichtet werden. Rund eine Viertelstunde vor Ende der Fahrt sollte sie bereits ausgeschaltet werden; so kann das Kondenswasser schneller trocknen. Wenn Gerüche entstehen, sollte die Klimaanlage rasch gereinigt werden.

