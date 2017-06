Life Ball: Ringsperren ab Nachmittag

In Wien findet heute der 24. Life Ball statt. Über die Eröffnung wurde vorab nur wenig verraten. Jüngste Details: Popmusikerin Alice Merton und Song-Contest-Teilnehmer Nathan Trent singen. Ab dem Nachmittag gibt es Ringsperren.

Bei der diesjährigen Eröffnung wird es zwar keine traditionelle Fashionshow geben, jedoch wird die Mode namhafter Designer integriert. So tragen etwa die Moderatorinnen Conchita Wurst und Verena Scheitz Kreationen von Jean Paul Gaultier. Als Gäste haben sich unter anderem Eva Cavalli, die Ehefrau von Roberto Cavalli, sowie Dean und Dan Caten vom Label Dsquared2 angekündigt.

Am Freitag brachte der Life-Ball-Flieger die ersten prominenten Gäste:

Ball-Organisator Gery Keszler will heuer unter dem Motto „Recognize the Danger“ mehr Konzentration auf das eigentliche Thema zu lenken, nämlich HIV und Aids auszurotten. Die Eröffnungsshow soll eine opulente „Zeitreise“ nach Vorbild des Musicals „Cabaret“ werden und damit auch auf politische Gefahren hinweisen - mehr dazu in Life Ball wird „fast wie ein Musical“.

Tänzer der Staatsoper mit Trent auf der Bühne

Song-Contest-Teilnehmer Nathan Trent wird mit den Tänzern der Wiener Staatsoper den Kurzfilm „Make Love Not Walls“ von David LaChapelle und den Song „Higher Love“ auf der Bühne interpretieren. Dabei werden der Sänger und die involvierten Models mit der Mode von Diesel ausgestattet. Das italienische Label richtete die Modeschau für den Life Ball 2006 aus.

Der Auftritt mit dem Song „No Roots“ der deutsch-irischen Popmusikerin Alice Merton steht wiederum im Zeichen des Labels Dsquared2, das sich für die Eröffnung 2011 verantwortlich zeichnete. Der Auftritt von Joss Stone wird von Stardesigner Francesco Scognamiglio geprägt sein, der mit „Francesco Scognamiglio Maison“ die modischen Traditionen von Paris mit den Inspirationen seiner Heimat Neapel verbindet. „Ich freue mich sehr, am Life Ball 2017 teilzunehmen, diesem globalen Event, mit dem das Leben, die Liebe und die Freiheit gefeiert werden“, sagte Scognamiglio im Vorfeld.

Zutritt zum Rathausplatz nur mit Tickets

Die Sicherheitsvorkehrungen sind heuer so streng wie nie. Um Zugang zum Rathausplatz zu erhalten, müssen die Besucher entweder im Besitz eines regulären Life-Ball-Tickets sein oder ein sogenanntes Rathausplatzticket haben, um die Eröffnung mitzuerleben. Diese Tickets sind in zwei Kategorien erhältlich. Mit einem „Opening Ticket“ um fünf Euro kommen Zaungäste nah zum roten Teppich. „Public Tickets“ für die hinteren Bereiche sind kostenlos. Doch man muss sich für beide Kategorien auf www.wien-ticket.at registrieren. Die Zugangskarten müssen im Vorfeld ausgedruckt werden. Der Einlass am 10. Juni beginnt ab 18.00 Uhr.

Bilder vom Aufbau der Life-Ball-Bühne

Rucksäcke, spitze Gegenstände und auch mitgebrachte Getränkeflaschen sind nicht erlaubt - mehr dazu in Strenges Sicherheitskonzept für Life Ball. Auch Regenschirme dürfen nicht mitgenommen werden, doch sollte der Abend trocken und mild werden - mehr dazu in wetter.ORF.at.

Ringsperren ab 16.00 Uhr

Empfohlen wird die Anreise zum Rathausplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn der Ring wird zwischen Operngasse und Schottengasse von 16.00 bis 18.00 Uhr, zwischen Schwarzenbergplatz und Schottengasse von 18.00 bis 21.30 Uhr und zwischen Operngasse und Schottengasse von 21.30 bis 1.30 Uhr gesperrt. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D werden ab ca. 16.00 Uhr kurz geführt bzw. umgeleitet, die U-Bahn fährt die Station Rathaus normal an.

Erste Promis am Freitag in Wien gelandet

Bereits am Freitag ist das traditionelle Life-Ball-Flugzeug mit den Stargästen in Wien gelandet. An Bord waren etwa Sängerin Dionne Warwick und Mode-Ikone Amanda Lepore. Die Promidichte war allerdings deutlich geringer als in den Vorjahren - mehr dazu in Life Ball: Erste Promis in Wien gelandet.

Am Tag nach dem Life Ball, am Sonntagnachmittag, findet heuer zum ersten Mal der „Life Ball Next Generation“ statt, der die junge Zielgruppe ansprechen soll. Für das neue Event öffnet das Rathaus erneut seine Tore, um Jugendlichen ein eigens für sie gestaltetes Programm zu bieten - mehr dazu in Life Ball: Jugendliche als „Peers“ für Aufklärung.

