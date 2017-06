Wiener Grüne fixieren Liste für Nationalratswahl

Die Wiener Grünen wählen heute bei einer Landesversammlung ihre Kandidaten für die Nationalratswahl im Herbst. Fix ist bereits, dass Ulrike Lunacek auf Platz eins der Landesliste stehen wird.

Lunacek wird damit nicht nur für die Bundespartei, sondern auch auf Wiener Landesebene für die Grünen als Spitzenkandidatin in die vorgezogene Nationalratswahl am 15. Oktober ziehen. Sie tut es mit ihrer doppelten Spitzenkandidatur der bisherigen Grünen-Chefin Eva Glawischnig gleich. Auch sie hatte stets zusätzlich auf der Wiener Liste kandidiert und auch über diesen Weg ihr Nationalratsmandat besetzt. Lunacek war zuletzt bei der Nationalratswahl 2008 angetreten, damals auf Platz drei in Wien.

APA/Barbara Gindl

Zwölf Plätze werden vergeben

Vergeben werden bei der Landesversammlung im Austria Center in Wien-Donaustadt die Plätze eins bis zwölf. Start der Versammlung ist um 9.30 Uhr. Je nach Erfolg der Grünen bei der Nationalratswahl in der Bundeshauptstadt werden dann mehr oder weniger Kandidaten von der Wiener Liste in den Nationalrat entsendet.

Die Anmeldefrist für die Kandidaturen der Hauptstadt-Grünen war am 28. Mai abgelaufen. Für welchen konkreten Platz die jeweiligen Kandidaten antreten, müssen sie - mit Ausnahme von Platz eins - aber erst bis zum Tag der Listenwahl bekanntgeben, erklärte eine Sprecherin der Grünen.

Abstimmung über Bundesliste am 25. Juni

Die Wiener Landesversammlung war schon länger anberaumt gewesen, war aber eher als routinemäßige Sitzung ohne wesentliche Entscheidungen geplant gewesen. Damals war noch nicht bekannt, dass die Nationalratswahl vorverlegt wird.

Die Bundeslistenplätze werden beim Grünen Bundeskongress am 25. Juni in Linz vergeben. Dort werden auch die Reihungen der Kandidatenlisten auf Wahlkreis- und Länderebene bestätigt. Kärnten und Salzburg werden diesen Plan aber nicht einhalten können. Denn die dortigen Landesorganisationen werden ihre Listen erst am 1. Juli fertig haben. Ein Problem stellt das aber nicht dar, wie Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik erläuterte. Wie schon bei der vorgezogenen Wahl 2008 sei beschlossen, in diesen beiden Fällen die Bestätigung durch den Erweiterten Bundesvorstand vorzunehmen.

Auch Tirol erstellt Landesliste

Ein Fotofinish bei der Kandidatenfindung liefern das Burgenland, Oberösterreich und die Steiermark: Sie erstellen ihre Landeslisten am 24. Juni, also nur einen Tag vor dem Bundeskongress. Am 21. Juni ist Vorarlberg an der Reihe, schon am 10. Juni neben Wien auch Tirol. Bereits fertig ist die Liste in Niederösterreich, und zwar seit 5. März. Dieter Brosz ist dort Spitzenkandidat.