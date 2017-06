Lange Nacht der Kirchen mit 150.000 Gästen

Rund 150.000 Personen haben am Freitag die Veranstaltungen bei der Langen Nacht der Kirchen in Wien besucht. Ein Schwerpunkt wurde heuer auf „500 Jahre Reformation“ gesetzt, für die Opfer religiöser Gewalt fand ein Schweigemarsch statt.

Den von „Christian Solidarity International“ organisierten Schweigemarsch durch die Innenstadt führte Kardinal Christoph Schönborn an. „Wir demonstrieren nicht, sondern wir erinnern daran, wie viele Christen weltweit verfolgt werden, aber auch, wie viele andere Menschen unter Gewalt leiden. Und wir beten für den Frieden und für Gerechtigkeit“, so Schönborn.

Kardinal Schönborn war in der Langen Nacht der Kirchen auch bei einem Gespräch zum Schwerpunktthema „500 Jahre Reformation“ vertreten. Mit dem lutherischen Bischof Michael Bünker sprach Schönborn in der Kirche St. Johann Nepomuk in der Leopoldstadt. „Der Erfolg der Langen Nacht in diesem Jahr zeigt, dass die Fragestellungen der Reformation gerade heute Menschen ansprechen und bewegen,“, meinte Bischof Bünker zur Bedeutung der Reformation für die heutige Zeit.

Insgesamt gab es in Wien bei der 13. Auflage der Langen Nacht der Kirchen etwa 150.000 Besucher. Anziehungspunkte waren einmal mehr Orte, die nur zu besonderen Anlässen geöffnet werden. Offen stand etwa die Bernardikapelle im Heiligenkreuzerhof, die historische Bibliothek im Erzbischöflichen Palais oder die Stanislauskapelle.

Insgesamt haben in der Erzdiözese Wien laut Veranstaltern 179 Kirchen an der Langen Nacht der Kirchen teilgenommen (33 davon befinden sich in Niederösterreich). Es gab insgesamt 965 Veranstaltungen, darunter 349 Konzerte, 161 Führungen, 122 Diskussionen, 156 Gottesdienste und 68 Programmpunkte für Kinder und Familien. Die nächste Lange Nacht der Kirchen findet am 25. Mai 2018 statt.

