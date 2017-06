Premiere für „Life Ball Next Generation“

Erstmals ist der Life Ball im Rathaus nicht Sonntagfrüh zu Ende: Am Nachmittag geht „Life Ball Next Generation“ über die Bühne. Die junge Zielgruppe hat laut Organisator Gery Keszler bedauerlicherweise den Schrecken vor Aids verloren.

Zielgruppe für „Life Ball Next Generation“ sind die 15- bis 18-Jährigen. Für sie gibt es ein eigens gestaltetes Programm mit internationalen DJs, Bloggern und Stars. Anlass war für Organisator Gery Keszler, dass viele Jugendliche den Schrecken vor Aids verloren hätten. Die Jugendlichen würden nicht mehr den Schock erhalten, „den ich noch erlebt habe, als viele Freunde von mir gestorben sind“, sagte Keszler in einem „Wien heute“-Interview - mehr dazu in Keszler: Jugendliche ohne Schrecken vor Aids.

Gleichaltrige klären über HIV und Aids auf

Mit dabei ist der spanische House- und Electro-DJ Danny Avila, das sächsische House-Schlager-Duo Stereoact, der niederländische DJ Mike Mago oder Tagträumer aus Österreich. Unter das Publikum mischen sich auch jene Jugendlichen, die in Wien Anfang Mai zu sogenannten Peers ausgebildet wurden.

In Workshops erhielten sie Schulungen in medizinischem Basiswissen, Gesundheitsvorsorge und Wissen zu sexueller Identität. Als Peers sollen sie Aids-Aufklärungsarbeit auf Augenhöhe betreiben und Gleichaltrige zum Thema HIV und Aids informieren.

Life Ball: Heiratsantrag und mahnende Worte

Unter dem Motto „Recognize the Danger“ ist am Samstag der 24. Life Ball über die Bühne gegangen. Dabei wurde vor HIV und auch vor politischen Gefahren gewarnt. Bei der pompösen Eröffnungsshow gab es zudem einen Heiratsantrag - mehr dazu in Life Ball: Heiratsantrag und mahnende Worte.

