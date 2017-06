Schrille Kostüme und Stars beim Life Ball

Beim 24. Life Ball in Wien trudeln derzeit die Ballgäste ein. Neben vielen Menschen in schrillen Kostümen tummeln sich auf dem roten Teppich auch zahlreiche Stars, wie Mode-Ikone Amanda Lepore und Sängerin Dionne Warwick.

Der Auftritt von US-Sängerin Warwick soll das Highlight der Eröffnungsshow werden. „Liebe, Hoffnung, Fröhlichkeit“, sei ihre Botschaft, so die Sängerin im ORF-Interview. Im Kampf gegen HIV und Aids habe man schon viele Erfolge erzielt, meinte sie weiter, viele Menschen würden aber wieder unvorsichtiger bei Schutzmaßnahmen werden. Warwick kam gemeinsam mit ihrer Enkelin Cheyenne Elliott, die ebenfalls Sängerin ist.

Singen wird bei der Show auch Ute Lemper - und zwar das Anti-Kriegslied „Sag mir, wo die Blumen“, wie sie auf dem roten Teppich verriet. Gesichtet wurden dort auch bereits Model Nyle DiMarco, der erste gehörlose Gewinner der Show „Dancing with the Stars“, Jazz Gitti, Willi Gabalier, Schauspielerin Sunnyi Melles, aber auch Politiker wie Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ).

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Um Zugang zum Rathausplatz zu erhalten, müssen die Besucher heuer entweder im Besitz eines regulären Life-Ball-Tickets sein oder ein spezielles Rathausplatzticket haben, um die Eröffnung mitzuerleben. Die Public Tickets für die hinteren Bereiche sind kostenlos - und laut wien-ticket.at auch an der Abendkassa verfügbar, solange der Vorrat reicht. Zusätzlich gibt es strenge Sicherheitskontrollen - mehr dazu in Strenges Sicherheitskonzept für Life Ball.

Eröffnung ohne traditionelle Modeshow

Ballorganisator Gery Keszler will heuer unter dem Motto „Recognize the Danger“ weg vom reinen Event-Gedanken und dem „Hype der Persönlichkeiten“. Stattdessen soll mehr Konzentration auf das eigentliche Thema gelenkt werden, nämlich HIV und Aids auszurotten. Weniger Stars, dafür mehr Aufklärung zu HIV und Aids standen im Vorfeld im Fokus. Im Vorjahr hatte der Ball pausiert.

Die Eröffnungsshow soll eine opulente „Zeitreise“ nach Vorbild des Musicals „Cabaret“ werden. Keszler kündigte eine Revue „wie im Hollywood der 30er-Jahre“ an, die auch auf politische Gefahren hinweisen soll - mehr dazu in Life Ball wird „fast wie ein Musical“. Eine traditionelle Fashionshow gibt es heuer nicht, jedoch wird die Mode namhafter Designer integriert. So tragen etwa die Moderatorinnen Conchita Wurst und Verena Scheitz Kreationen von Jean Paul Gaultier. Mit dabei sind auch Sängerinnen wie Dionne Warwick, Joss Stone und Ute Lemper.

ORF eins überträgt ab 20.15 Uhr live

Der Life Ball im ORF Die Eröffnung wird auf ORF eins und auf tvthek.ORF.at live übertragen. Um 20.15 Uhr laden Alice Tumler und Peter Schneeberger Stars in die VIP-Lounge. Ab 21.30 Uhr holen Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider die schillernden Gäste am „Red Carpet“ vor die Kamera. Um 22.00 Uhr startet die Eröffnungsshow, durch sie führen Verena Scheitz und Conchita Wurst - mehr dazu in tv.ORF.at.

Ringstraße teilweise gesperrt

Wegen des Balls kommt es zu Teilsperren der Ringstraße. Zwischen Operngasse und Schottengasse wird der Ring bis 18.00 Uhr, zwischen Schwarzenbergplatz und Schottengasse von 18.00 bis 21.30 Uhr und zwischen Operngasse und Schottengasse von 21.30 bis 1.30 Uhr gesperrt. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D werden kurzgeführt bzw. umgeleitet, die U-Bahn fährt die Station Rathaus normal an.

Kooperationen mit neuen Initiativen

Den Auftakt für den Ball machte am Dienstag das „Life+ Celebration Concert“, Freitag früh kam dann der Life Ball-Flieger mit weitaus weniger Stars als in den Vorjahren an - mehr dazu in Große Emotionen bei Life+Celebration und in Life Ball: Erste Promis in Wien gelandet.

Am Samstag hatte Keszler Kooperationen mit neuen Hilfsinitiativen bekanntgegeben, etwa mit jener von Gelila Puck - mehr dazu in Neue Kooperationen mit Life Ball. Neu ist heuer auch, dass es tags darauf, am Sonntag, einen „Life Ball Next Generation“ für Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren geben wird, der die junge Zielgruppe ansprechen soll - mehr dazu in Life Ball: Jugendliche als „Peers“ für Aufklärung.

