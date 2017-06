Anmeldestart für Kinderuni

Ab 17.00 Uhr werden Anmeldungen für die diesjährige Kinderuni entgegen genommen. Zum 15-jährigen Bestehen werden heuer 439 Kurse angeboten. Erstmals gibt es einen Abholtag mit einem eigenen Studentenausweis.

Die Angebote bei den 439 Lehrveranstaltungen richten sich an Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. Das Programm enthält so unterschiedliche Themen wie Roboter Programmieren, eine eigene Stadt aus Karton bauen, ein Teddybären-Krankenhaus besuchen oder eigene Comics zeichnen. Registrierungen für Lieblings-Veranstaltungen waren seit 1. Juni möglich, am heutigen Montag beginnt die Anmeldung.

Kinderbüro Universität Wien/Thomas Preiss

Studenten-Ausweise und T-Shirts

Bevor die Kurse losgehen, gibt es am 9. Juli erstmals den Abholtag am Campus der Universität Wien. Studierende können sich dort ihren Studenten-Ausweis und ihr eigenes T-Shirt abholen. Für den Rest der Familie gibt es Familien-Vorlesungen und ein wienXtra Spiele-Programm.Die Kinder-Uni dauert zwei Wochen und endet auch heuer wie jede andere Ausbildung an einer Universität: mit einer richtigen Sponsionsfeier.

Mit den Lehrveranstaltungen im Sommer soll den Kindern das Uni-Leben näher gebracht werden, wie Christa Schnabl, Vizerektorin der Universität Wien, erklärte: „Man kann anhand der nächsten Generation sehen, was interessiert die Kinder, welche Themen werden für sie in der Zukunft relevant sein und man kann damit Kinder auch an die Universität heranführen, die sonst gar keinen Zugang hätten.“ - mehr dazu in 15 Jahre Kinderuni: Große Nachfrage bei Kursen.

