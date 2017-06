Neues Verteilzentrum für Wiener Tafel eröffnet

Die Wiener Tafel hat ein neues Verteilerzentrum in Inzersdorf. Die soziale Einrichtung rettet genießbare Lebensmittel vor der Entsorgung und verteilt sie an Hilfsbedürftige. Im neuen Zentrum sollen mehr Lebensmittel gelagert werden.

Tausende Tonnen guter Lebensmittel landen jährlich im Müll. Gleichzeitig leben unzählige Menschen in Armut. Die Wiener Tafel bekämpft beide Probleme: Allein im Vorjahr hat sie über 500.000 Kilo Lebensmittel an soziale Einrichtungen geliefert.

Wiener Tafel

„Tafelhaus“ mit Spenden finanziert

Es landet trotzdem noch viel genießbare Ware im Müll. Der Verein will deshalb seine Hilfs-Leistung in den nächsten drei Jahren verdoppeln - mehr dazu in Wiener Tafel will „Auslieferung verdoppeln“. Dazu braucht es die entsprechende Infrastruktur. Vor allem den Platz, an dem die Ware gelagert und sortiert werden kann.

Am Dienstag eröffnet dafür das neue Verteiler-Zentrum am Großgrünmarkt. Das „Tafelhaus“ ist 200 Quadratmeter groß und hat eine Lagerhalle, Kühlräume sowie eine eigene Küche, in der Lebensmittel gleich verwertet werden können. Das Projekt hat rund 100.000 Euro gekostet und wurde zur Gänze durch Spenden finanziert.

