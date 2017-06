Requiem für Mock im Stephansdom

Der verstorbene Ex-Außenminister und frühere ÖVP-Chef Alois Mock wird heute mit einem Requiem im Wiener Stephansdom verabschiedet. Das Begräbnis findet morgen im engsten Familien- und Freundeskreis in Wien statt.

Das Requiem wird von engen Wegbegleitern Mocks gestaltet, so zelebriert etwa der emeritierte Weihbischof der Erzdiözese Wien, Helmut Krätzl, die Messe, hieß es am Montag in einer ÖVP-Aussendung. Die Gesangsbegleitung erfolgt durch den Chor „Ars Vivendi“, in dem auch zwei Schwestern Mocks engagiert sind. Das Kammerorchester Waidhofen an der Ybbs, zu dem Mock ebenfalls eine enge Beziehung pflegte, begleitet die Trauerfeier.

APA/ROBERT JAEGER

Gedenkworte von Kurz und Durnwalder

Am Requiem nehmen zahlreiche nationale und internationale Politiker teil. Der ehemalige Landeshauptmann von Südtirol, Luis Durnwalder, und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) werden Gedenkworte sprechen.

Das Begräbnis findet dann am Mittwoch im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist aufgrund seines Ungarn-Besuchs bei der Trauerfeier verhindert, nimmt aber am Begräbnis teil, hieß es.

