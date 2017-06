Imame: Deklaration gegen Extremismus

Die rund 300 Imame der Islamischen Glaubensgemeinschaft Österreich unterzeichnen heute in Wien-Floridsdorf eine Deklaration gegen Extremismus. Damit will man sich von „schwarzen Schafen“ distanzieren.

Die Bevölkerung wisse nicht, was in den Moscheen gepredigt wird, „zwischen Terror und der friedlichen Religion Islam wird zu wenig differenziert“, begründete IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun die Aktion im Islamischen Zentrum in Floridsdorf. „Wir haben mit Terroristen, die unsere Religion für ihre Zwecke missbrauchen nichts zu tun, wir gehören nicht zueinander“, soll laut Imam Ramazan Demir, Gefängnisseelsorger und Organisator der Deklaration, die Botschaft sein.

APA/Herbert Pfarrhofer

Menschenkette für Sommer geplant

Die Initiative - sie soll auch eine Klarstellung für „schwarze Schafe“ sein - sei von den Imamen selbst ausgegangen, betont man in der IGGiÖ. Die Deklaration, die an alle Parlamentarier, Medien sowie andere Religionsgemeinschaften übermittelt wird, solle zudem nicht die letzte Aktion dieser Art bleiben. Für den Sommer ist eine Menschenkette vom Islamischen Zentrum über die Donaubrücke bis zur nächsten katholischen Pfarre geplant.

Ein Zeichen der Trauer und der Solidarität mit den Terroropfern hat man bereits in der Schura-Moschee in Wien-Leopoldstadt gesetzt. Im Rahmen der Ramadan-Nachtgebete wurden Kerzen entzündet sowie Plakate mit den Aufschriften „Nein zu Terror“ und „Nicht in meinen Namen“ in die Auslage gestellt, berichtete der Wiener Gemeinderat Omar Al-Rawi (SPÖ).

