Einbrecher aus Kosovo ausgeliefert

Nach einer Einbruchsserie ist ein 38-Jähriger in Haft, er soll in Wien, Niederösterreich und im Burgenland in Wohnungen und Häuser eingedrungen sein. Der Verdächtige hatte sich in den Kosovo abgesetzt und wurde vor kurzem ausgeliefert.

Laut Polizei war der 38-Jährige zwischen Juli 2015 und März 2016 für mehrere Einbrüche in verschiedenen Wiener Bezirken sowie in Niederösterreich und im Burgenland verantwortlich. Teilweise fuhr er mit einem gestohlenen Fahrrad zu den Tatorten, in den Nachtstunden drang er dann in Wohnungen und Häuser ein. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei etwa 30.000 Euro, der 38-Jährige ist zu einem Großteil der Delikte geständig.

Auslieferung aus dem Kosovo

Beamte des Landeskriminalamts Wien waren dem Verdächtigen zwar auf die Spur gekommen, der Mann hatte sich aber bereits ins Ausland abgesetzt. Letztlich wurde der 38-Jährige im Kosovo festgenommen und Ende Mai nach Österreich ausgeliefert. Er ist nun in Haft.