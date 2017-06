Bundesärztekammer: Szekeres kandidiert

Thomas Szekeres, Präsident der Wiener Ärztekammer, will auch in der Bundesvertretung der Ärzte an die Spitze. Die Wahl zum Obmann der österreichischen Ärztekammer findet am 23. Juni statt, Artur Wechselberger kandidiert nicht.

Szekeres bestätigte am Dienstag, dass er bei der Wahl im Rahmen der konstituierenden Vollversammlung der österreichischen Ärztekammer am 23. Juni antreten wird. „Es kann schon sein, dass ich gewählt werde. Ich würde nicht antreten, wenn ich mir nicht Chancen ausrechnen würde“, so Szekeres.

Der bisherige Präsident Artur Wechselberger geht von einem Sieg für Szekeres aus. „Dr. Szekeres dürfte, was die Vorbesprechungen ergeben haben, eine hohe Akzeptanz erwarten dürfen“, sagte Wechselberger gegenüber der APA. Er selbst wird sich kommende Woche nicht der Wiederwahl stellen: „Für mich ist das schon längere Zeit vom Tisch.“

Wiener Präsident trotz Platz zwei

Szekeres wurde erst kürzlich ein weiteres Mal in Wien an die Spitze der Interessensvertretung gewählt, obwohl er bei der Kammerwahl wieder nur den zweiten Platz erringen konnte. Szekeres schaffte es einmal mehr, eine Koalition zu schmieden und den Wahlgewinner - Johannes Steinhart von der ÖVP-nahen Ärztevereinigung - als Präsident zu verhindern - mehr dazu in Szekeres bleibt Ärztekammer-Präsident und Ärztekammer-Wahl: Szekeres auf Platz zwei.

Thomas Szekeres wurde vor allem durch die Organisation der Ärzteproteste in Wien bekannt. Diese richteten sich zuletzt gegen geplante Maßnahmen im städtischen Krankenanstaltenverbund. Szekeres scheute dabei auch nicht die Konfrontation mit der Rathaus-SPÖ. Bei der Kammerwahl trat er heuer auch nicht mehr als roter Ärztevertreter an, sondern ging mit einer eigenen Liste ins Rennen.

