„Tanz der Vampire“ zurück in Wien

Zum 20-Jahr-Jubiläum kehrt das Musical „Tanz der Vampire“ im Herbst auf die Bühne des Ronacher in Wien zurück. Die Rolle des Grafen von Krolock wird dabei gleich von drei Musicalsängern übernommen.

„Wenn man einmal Blut geleckt hat, kann man nicht mehr loslassen“, erklärte sich Regisseur Cornelius Baltus am Dienstag in Wien bei einer Pressekonferenz der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) den andauernden Erfolg von „Tanz der Vampire“. Das Musical, basierend auf dem gleichnamigen Film von Roman Polanski, feiert ab 30. September sein 20-Jahr-Jubiläum im Ronacher.

ORF

Acht Millionen Zuseher seit 1997

Die Geschichte von Vampirjäger Professor Ambrosius und seinem Gehilfen Alfred habe seit seiner Uraufführung 1997 über acht Millionen Zuseher in 14 Ländern begeistert. Anlässlich des Jubiläums holen die VBW die Produktion erneut nach Wien. „Es war für mich selbstverständlich, diese Show zum 20. Jubiläum auch wieder in Wien, dem Ort der Weltpremiere, zu zeigen“, so Struppeck.

TV-Hinweis: „Wien heute“, 13.6.2017, 19.00 Uhr, ORF2 und danach online unter tvthek.ORF.at.

Die dominante Rolle des Grafen von Krolock übernehmen mit Drew Sarich, Mark Seibert und Thomas Borchert gleich drei versierte Musicalsänger. In weiteren Rollen sind unter anderem Sebastian Brandmeir als Professor Ambrosius und Raphael Groß als Alfred zu sehen. Buch und Text stammen aus der Feder von Michael Kunze, der auch für die deutschen Adaptionen von „Cats“, „Der König der Löwen“, „Mamma Mia!“ und vielen weiteren Musicals zuständig war.

Link: