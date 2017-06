Wappenadler im Ersatzquartier gelandet

Auch im Ausweichquartier des Parlaments in der Hofburg ziert ein Wappenadler den Sitzungssaal. Er wurde am Dienstag installiert. Die Kopie ist mit 126 Kilogramm wesentlich leichter als das Original, der derzeit ebenfalls saniert wird.

Im Sitzungssaal des Ausweichquartieres ist der Ersatzwappenadler angebracht. Die Kopie ist mit 126 Kilogramm inklusive Unterkonstruktion wesentlich leichter als das Original und wurde aus mehreren Teilen zusammengefügt. Das vertraute Symbol für das österreichische Parlament sollte auch im Ausweichquartier präsent sein. Deshalb wurde von der Firma Vario Shape aus Wien eine Kopie produziert, die optisch dem Original entspricht.

„Der Adler begleitet den österreichischen Parlamentarismus nun schon seit Jahrzehnten. Es freut mich, dass er auch während der dreijährigen Sanierung sichtbar in der Öffentlichkeit erhalten bleibt“, so Nationalratspräsidentin Doris Bures zur einstimmigen Entscheidung des Nutzerbeirats - mehr dazu in Parlamentssanierung: Adler-Kopie für Hofburg.

APA/Hans Klaus Techt

Wappenadler für Übersiedelung zu groß

Der Wappenadler wurde im Zuge des Wiederaufbaus des Parlamentsgebäudes nach dem Zweiten Weltkrieg im Plenarsaal angebracht. Er besteht aus geschmiedetem Stahlblech und wurde nach Entwurf des Akademischen Bildhauers Rudolf Hoflehner angefertigt. Der Wappenadler ist mit 4 Mal 2,8 Meter zu groß und mit ca. 650 Kilogramm zu schwer zum Übersiedeln, außerdem wird auch er im Zuge der Generalsanierung überholt.

