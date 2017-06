Burg am Leopoldsberg soll wieder eröffnen

Seit zehn Jahren ist die Burg am Leopoldsberg in Döbling für Ausflügler gesperrt. Die angekündigte Sanierung verzögerte sich immer wieder. Im Herbst sollen die Arbeiten abgeschlossen sein - eröffnet wird allerdings ohne Restaurant.

Ende September, spätestens Anfang Oktober soll die Burganlage auf dem Leopoldsberg wieder geöffnet werden und kann dann von Wanderern besucht werden, bestätigte der Döblinger Bezirksvorsteher Adi Tiller (ÖVP) im Radio Wien-Interview einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Das habe ihm der jetzige Pächter zugesichert. Bis dahin wird noch gearbeitet: „Geplant ist, dass der Innenhof so ähnlich wie beim Belvedere ausgestattet wird, mit Grünflächen und Wegen dazwischen“, so Tiller.

ORF

Platz für Caterer statt Restaurant

Außerdem werde es drei große Räumlichkeiten geben, die man für Feiern wie Hochzeiten oder Taufen mieten kann. Die Burg wurde komplett generalsaniert - unter anderem wurde die Fassade renoviert oder der Rittersaal modern gestaltet. Ein Restaurant - wie früher - werde es aber nicht mehr geben: „Die Witterung am Leopoldsberg ist so, dass nicht jeden Tag Betrieb sein kann“, erklärte Tiller diese Entscheidung.

Eine große Küche, in der Catering-Unternehmen das Essen für Feste herrichten können, soll das kompensieren. Für Besucher wird es zumindest die Möglichkeit geben, Getränke zu konsumieren, so Tiller. Das alte Restaurant war 2007 wegen Baufälligkeit geschlossen worden. Die Anlage gehört dem Stift Klosterneuburg, für die Sanierung der Burg ist aber der Pächter zuständig - und hier gibt es seit Jahren immer wieder Verzögerungen - mehr dazu in Leopoldsberg-Sanierung ohne Zeitplan.

ORF

Denkmalschutz verzögerte Sanierung

„Es hat unter anderem deshalb so lange gedauert, weil es für die Burgmauern weder in Wien noch in Niederösterreich Pläne gegeben hat. Deshalb musste die Mauer Meter für Meter mit dem Denkmalamt abgegangen werden“, schilderte Tiller. Dafür sei jetzt alles neu: Beispielsweise der Kanal, damit die Entwässerung nicht wie früher per Senkgruben passieren muss.

Beim Stift rechnet man mit einer späteren Öffnung des Areals als der Bezirk - und zwar erst ab Ende Oktober. Bis dahin will man auch die Kirche neben der Burg renovieren: die Bauarbeiten starten im Juli und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, so ein Sprecher des Stifts. Der Pächter war für ein Interview nicht erreichbar.

Links: