Sportclub-Platz wird im Winter saniert

Nach der erfolgreichen Crowdfunding-Aktion zur Rettung des Vereins schaut es jetzt auch für den Sportclub-Platz in Hernals gut aus. Alle Parteien haben im Gemeinderatsausschuss der Subvention für die Sanierung zugestimmt.

Rapid hat ein neues Stadion, die Austria baut ihres gerade und jetzt ist fix, dass auch der marode Sportclub-Platz in der Alszeile 19 in Hernals saniert wird. Seit 1904 wird hier gekickt. Das Tauziehen um die Sanierung des ältesten noch bespielten Sportplatzes Österreichs hat sich über Jahre gezogen.

Der Verein hatte nicht zuletzt aufgrund des teils desolaten Zustands der Anlage immer wieder auf die Dringlichkeit von Renovierungsmaßnahmen hingewiesen, zugleich aber betont, diese aus eigener finanzieller Kraft nicht stemmen zu können. Immer wieder wurde ein bisschen was gemacht - mehr dazu in Sportclub-Platz wird teilsaniert.

ORF

„Große“ oder „kleine“ Sanierungslösung

Jetzt wird aus dem Hernalser Traum vom neuen Platz Realität - wie viel davon, ist aber noch offen. Es gibt zwei mögliche Sanierungsvarianten, fix ist derzeit, dass der Verein von der Stadt 5,7 Millionen Euro an Subvention bekommt - und zwar in mehreren Tranchen: „Sie sind beschlossen und stehen zur Verfügung. Jetzt ist es am Sportklub den Rest aufzutreiben und vor allem an die Arbeit zu gehen und das auch umzusetzen“, so Sportstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ).

Mit diesem Geld kann der Klub nur die Haupttribüne inklusive neuer Kabinen, die Lichttechnik und das Spielfeld renovieren. Die blaue und die Friedhofstribüne würden unverändert bleiben - für die Bundesligatauglichkeit der Arena sollte das reichen. Eine umfassendere Sanierung des gesamten Stadions - inklusive VIP-Bereich und Tiefgarage - würde laut Sportklub mindestens sechs Millionen Euro mehr kosten. Die sollen von einem Investor kommen.

ORF

Umbau soll in Winterpause starten

„Jetzt können wir mit den Investoren, mit denen wir schon seit September vorigen Jahres Gespräche führen, konkret ins Detail gehen und im September soll das dann vorgestellt werden - entweder die große oder die kleine Lösung“, so Sportklub-Präsident Manfred Tromayer. Der Umbau soll in beiden Fällen in der kommenden Winterpause starten und während des laufenden Spielbetriebs bis Ende 2018 erledigt sein. Sportlich hat sich der Sportklub jedenfalls das Ziel gesetzt, ab Sommer 2018 in der dann auf 16 Klubs aufgestockten zweithöchsten Liga zu spielen.

Links: