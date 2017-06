Wien als Hotspot für Luxus-Hochzeiten

Zum Heiraten nach Wien fliegen ist ein Modetrend unter Neureichen aus aller Welt. Die imperialen Prachtbauten des ehemals kaiserlichen Wien sind immer öfter als Kulisse für den schönsten und teuersten Tag des Lebens.

Der Schlosspark des Belvedere war schon zum zweiten Mal Schauplatz einer pompösen indischen Hochzeitsfeier für hunderte Gäste. Die Trauungszeremonie fand im adaptierten Brunnenbecken statt. „Im Prinzip haben sie im Brunnenbecken geheiratet. Es war eine Pagode aufgebaut und die musste sich über einer Wasseroberfläche befinden, um Glück zu bringen“, erklärt Michael Knaack, Gärtnermeister der Bundesgärten.

ORF

Belvedere als Location

Die Kosten für eine solche Hochzeit gehen in die Millionenhöhe. Wien hat sich als Stadt zum Heiraten in der indischen High-Society schon herumgesprochen. „Seit im vorigen Jahr ein sehr berühmtes indisches Paar hier geheiratet hat, steht das Beledere ganz oben auf der Liste von indischen Brautpaaren“, so die Pressesprecherin des Belvedere, Monika Voglgruber.

Gefeiert wird bei solchen Luxushochzeiten an mehreren Tagen an diversen Orten. Das gesamte Ritz-Carlton Hotel soll bei der pompösen „Bollywood“-Hochzeit für die Gäste angemietet worden sein. Aber nicht nur Heiratswillige aus Indien heiraten in Wien, sagt Hochzeitsplanerin Stephanie Mischak: „Die arabischen Länder, Dubai, dann auch Russland ganz stark vertreten. China, Japan sind große Fans von Wien.“

ORF

Die Suche nach der größten Torte

Auch österreichische Hochzeitsplanerinnen organisieren in diesem Luxussegment mit. Sie planen die Location und das Drumherum, bis hin zum Make-up-Künstler, der am Tag der Hochzeit mit Team dabei ist, denn der Arbeitstag endet nicht mit der Trauung erzählt Make-up-Künstler Gianni Colores: „In manchen Kulturen ist es so, dass sie sich nach Mitternacht umziehen - also das Brautkleid weg und dann bekommen sie ein anderes, bisschen stärkeres, Make-up. Schmuck und alles wird getauscht.“

Das Geld spielt keine Rolle bei solchen Mega-Hochzeiten. Hauptsache das Beste und das Größte von allem wird geboten. Das betrifft auch die Hochzeitstorte, wie Demel-Chefzuckerbäcker Oliver Csapo sagt: „Die Fragen nach, was die größte Torte war, die das Haus verlassen hat. Die wollen noch größer werden.“ Die allergrößte Demel-Torte wurde unlängst für eine russische Hochzeit bestellt, sie war 2,30 Meter hoch und hat mehr als 20.000 Euro gekostet.

Link: