Zahlreiche Premieren am Literaturfestival O-Töne

Einen hochkarätigen Literatursommer bietet die heurige Ausgabe des Festivals O-Töne im MuseumsQuartier: Ab 6. Juli stellen heimische Autoren wie Florjan Lipus, Olga Flor oder Doron Rabinovici ihre neuen Bücher vor.

Auch die im Vorjahr etablierte und von Literaturexpertin Daniela Strigl kuratierte Debüt-Reihe wird beibehalten. Den Auftakt macht Eva Menasse am 6. Juli mit ihrem aktuellen Buch „Tiere für Fortgeschrittene“, vor ihr liest Birgit Birnbacher aus ihrem Debüt „Wir ohne Wal“. Musikalisch bestreitet die Wiener Singer-Songwriterin Violetta Parisini den Abend mit neuem Songmaterial.

Abschluss am 24. August

In den kommenden Wochen folgen unter anderen Anna Kim mit ihrem Roman „Die große Heimkehr“ (13.7.) und Franzobel mit „Das Floß der Medusa“ (20.7.). In weiterer Folge stehen Buchpremieren und Vorab-Lesungen aus dem Herbstprogramm auf dem Plan: Bachmannpreis-Teilnehmerin Karin Peschka etwa liest aus dem Roman „Autolyse Wien“ (27.7.), der im August im Otto Müller Verlag erscheint, zum Festivalabschluss präsentiert Florjan Lipus am 24. August sein neues Buch „Seelenruhig“.

Datum Debüt Lesung 6.7. Birgit Birnbacher „Wir ohne Wal“ (Jung und Jung) Eva Menasse „Tiere für Fortgeschrittene“ (Kiepenheuer und Witsch) 13.7. Mascha Dabić „Reibungsverluste“ (edition atelier) Anna Kim „Die große Heimkehr“ (Suhrkamp) 20.7. Christopher Just „Der Moddetektiv“ (Milena) Franzobel „Das Floß der Medusa“ (Zsolnay) 27.7. Rosemarie Poiarkov „Aussichten sind überschätzt“ (Residenz) Karin Peschka „Autolyse Wien“ (Otto Müller) 3.8. Irene Diwiak „Liebwies“ (Deuticke) Olga Flor „Klartraum“ (Jung und Jung) 10.8. Jakob Pretterhofer „Tagwache“ (Luftschacht) Paulus Hochgatterer „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ (Deuticke) 17.8. Ingrid Kaltenegger „Das Glück ist ein Vogerl“ (Hoffmann und Campe) Doron Rabinovici „Die Außerirdischen“ (Suhrkamp) 24.8. Laura Freudenthaler "Die Königin schweigt" Florjan Lipus"Seelenruhig" (Jung und Jung)

Link: