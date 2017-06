Anschlagsdrohung gegen Nackt-Radfahrer

Auf Facebook hat ein Verdächtiger offenbar in einem Posting mit einem Anschlag auf eine Nackt-Radfahraktion gedroht. Die Veranstaltung hätte am Nachmittag starten sollen, der Start wurde von der Polizei mehrfach verschoben.

Eigentlich wollten die Radfahrer ohne Kleidung mit der Aktion „Critical Mass Naked Bike Ride 2017“ darauf aufmerksam machen, wie schutzlos sie Abgasen und Autoverkehr ausgeliefert sind. Vom Schwarzenbergplatz wollten sie starten, doch die Polizei hat den Start mehrfach verschoben. Ein Nutzer auf Twitter spricht von einer konkreten Drohung:

Polizei sagt durch: im Facebook Forum gibt es eine Drohung, dass wer mit einem LKW in die #CriticalMass fahren will.

Extra Polizeischutz — Gregor (@Der_Gregor) 16. Juni 2017

Mit dem Lkw in Menschenmenge

Auf Facebook soll ein Verdächtiger eine Drohung gegen die Veranstaltung gepostet haben, bestätigt die Polizei gegenüber „Wien heute“. Die Polizei interpretierte die Zeilen so, dass jemand mit einem Lkw in die Menschenmenge rasen will. Das Landesamt für Verfassungsschutz schaltete sich ein, deswegen wurde der Start der Veranstaltung immer wieder verschoben.

Kurz vor 18.30 Uhr konnten die Radfahrer dann doch starten, erzählt ein Teilnehmer: „Wir lassen uns nicht unterkriegen und fahren jetzt einmal los.“ Die Polizei ermittelt währenddessen, wer das Posting abgesetzt hat.