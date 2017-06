Hundert Mentoren für Schüler gesucht

Der private Wiener Verein Sindbad greift sozial benachteiligten Schülern unter die Arme und stellt ihnen Mentoren für die Ausbildungssuche an die Seite. Derzeit werden wieder 100 neue freiwillige Mentorinnen und Mentoren gesucht.

Nicht alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Daher sind Studierende und junge Berufstätige gefragt: Sie sollen 13- bis 15-jährigen Schülern helfen, ihre Zukunft zu planen.

Veranstaltungshinweis: Infoabend, 19. Juni, 19.00 Uhr, Vivenotgasse 3, 1120 Wien

„Wie schaffen wir den Sprung?“

Bei dem Projekt nimmt jeweils „ein Mentor, der zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, einen 14-jährigen direkt an der Hand“, erklärt Andreas Lechner, Mitgründer von Sindbad, gegenüber Radio Wien. Er geht mit ihm dann eineinhalb Jahre in einem Programm Fragen nach wie: „Wo liegen die Stärken und wie schaffen wir den Sprung Richtung Schule oder Richtung weiterer Ausbildung?“

Jeder vierte Lehrling bricht Ausbildung ab

Die Mentoring-Begleitung während der Ausbildung ist nötig, denn laut Sindbad bricht etwa jeder vierte Lehrling seine Ausbildung vorzeitig ab. Und auch an den höheren Schulen sind die Drop-out-Quoten hoch. Seit einem Jahr gibt es das Projekt. Im Herbst will der Verein mit 100 neuen Mentorinnen und Mentoren starten - mehr dazu in Mentoren eröffnen Schülern neue Wege.

