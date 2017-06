International tätige Autodiebe festgenommen

Sieben mutmaßliche Mitglieder einer Autodiebesbande sind heute in Wien festgenommen worden. Die Beschuldigten hatten bereits in Paris Autos gestohlen, bevor sie ab Dezember auch in Wien zuschlugen.

Aufmerksam wurde das Landeskriminalamt (LKA) Wien durch einen Anstieg von Renault-Diebstählen in Wien ab Dezember vergangenen Jahres. Die Ermittlungen führten das LKA zu einer Bande serbischer Autodiebe, die bis dahin in Paris aktiv gewesen war. Offenbar hatte die Gruppe ihr Betätigungsfeld nach Österreich verlagert. Zusammen mit der Soko Kfz Burgenland erarbeiteten Beamte des LKA Einsatzkonzepte, die u.a. gezielte Observationen umfassten.

LPD Wien

Zeuge lieferte entscheidenden Hinweis

Zwei Festnahmen folgten dann Anfang dieses Jahres: Am 26. Jänner und 18. Februar hielten Beamte zwei gestohlene Autos an und nahmen zwei Männer aus Serbien im Alter von 22 und 23 Jahren fest. Neben den Fahrzeugen wurden gefälschte Papiere und Werkzeug sichergestellt.

Einen entscheidenden Hinweis lieferte weiters ein Zeuge. Er beobachtete mehrere Männer, die sich in der Grenzackerstraße in Favoriten einen Renault anschauten und in einem Auto mit serbischem Kennzeichen unterwegs waren. Deren Verhalten sei ihm verdächtig vorgekommen, so Polizeisprecherin Irina Steirer, daher gab der Zeuge seine Informationen der Polizei weiter.

Schaden in Höhe von 350.000 Euro

31 Autodiebstähle mit einem Gesamtschaden von 350.000 Euro wurden der Bande innerhalb Wiens zugeordnet, sieben Beschuldigte festgenommen bzw. verhaftet. Gegen neun weitere Mitglieder der Diebesbande - acht Serben und einen Franzosen - wurde ein EU-Haftbefehl bei der Staatsanwaltschaft in Wien beantragt.