Wien legt neues Mindestsicherungsmodell vor

Nach monatelangen Verhandlungen ist es soweit: Die rot-grüne Stadtregierung stellt ihr Modell für die neue Mindestsicherung vor. Vermutlich wird es eine Form von Kürzungen geben, denn zuletzt stiegen die Kosten in Wien rasant.

Fast 60 Prozent aller Mindestsicherungsbezieher leben in der Bundeshauptstadt. Auch in Relation zur Bevölkerung ist Wien damit im Vergleich zu den anderen Bundesländern Spitzenreiter. Jährlich werden es mehr Bezieher. Das liegt nicht nur am Arbeitsmarkt, viele Mindestsicherungsbezieher zieht es aus anderen Bundesländern nach Wien - vor allem seit es keine bundesweit einheitliche Lösung mehr gibt und u.a. in Oberösterreich die Mindestsicherung deutlich gekürzt wurde.

Anstieg durch Flüchtlinge

Mitverantwortlich für den Anstieg ist auch die Zahl der Asylberechtigten und der subsidär Schutzbedürftigen. Im Vergleich zu 2015 nahm diese 2016 - am Höhepunkt der Flüchtlingskrise - um fast 10.000 Menschen zu. Ein Trend, der bis heute hält: Im Mai 2016 gab es unter 149. 917 Mindestsicherungsbeziehern 34.077 asylberechtigte Personen, heuer im Mai haben von insgesamt 150.280 Menschen 42.772 Asylberechtigte die Mindestsicherung bezogen, also um über 25,4 Prozent mehr - mehr dazu in Arbeitslose Flüchtlinge: Starker Anstieg.

Dazu kommen 32.334 Personen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. In Summe beziehen also Menschen aus dem Ausland fast genauso oft die Mindestsicherung wie Österreicher. Mit der Zahl der Bezieher steigen auch die Kosten: 700 Millionen Euro, um 38 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, hat die Stadt heuer für die Mindestsicherung budgetiert. Dass das nicht reichen wird, zeichnet sich schon jetzt ab. Das brachte die rot-grüne Regierung unter Zugzwang, dennoch dauerten die Verhandlungen lange - mehr dazu in Lösung für neue Mindestsicherung bis Sommer.

Neues Modell mit Sach- statt Geldleistungen

Wie genau das neue Modell für Wien aussehen wird, wird heute Mittag präsentiert. Im Vorfeld gab es bereits viele Gerüchte: So soll es statt realer Kürzungen der Geldleistungen eher eine Umstellung auf Sachleistungen, wie etwa Kurse, geben. Der Anreiz eine fixe Arbeit anzunehmen, soll erhöht werden. Dazu soll es ein Arbeitsmarktpaket geben.

Vor allem bei jugendlichen Beziehern könnte es Änderungen geben. Dass der Bezug der Mindestsicherung an eine bestimmte Meldezeit in Wien gekoppelt wird, gilt indes als eher unwahrscheinlich. Dagegen haben sich vor allem die Grünen immer vehement gewehrt - mehrt dazu in Rot-grüner Streit um Mindestsicherung.

